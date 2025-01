iPhone: Apples Pläne, euch bei der Gesundheit stärker unter die Arme zu greifen, sind wohl nicht begraben

Der nächste Schritt von Apple könnte die Health-App betreffen. (Margareta - Adobe Stock)

Angeblich arbeitet der iPhone-Hersteller noch an einem Gesundheitscoach, der unter anderem bei Gesundheitsfragen weiterhilft. Das Gerücht ist nicht ganz neu. Erste Hinweise gab es bereits vor dem Erscheinen des iPhone 15 im Jahr 2023.

Inzwischen ist Apple Intelligence auf den iPhones verfügbar, sofern man nicht in der EU wohnt, was sich aber im April dieses Jahres ändern wird. Dann kommt Apple Intelligence unter anderem auch nach Deutschland.

Möglicherweise erwartet uns die neue Ergänzung für die Health-App noch im Jahr 2025.

Apple iPhone: Gesundheits-Service auf Basis von KI

Wie genau sieht ein solcher Dienst möglicherweise auf dem iPhone aus? Konkrete Details sind noch rar. Im Jahr 2023 sprach man von einem KI-basierten Service, der Nutzer ermutigen soll, mehr Sport zu treiben, mehr Schritte am Tag zu gehen, ihre Essgewohnheiten zu ändern und ihr Schlafverhalten zu verbessern.

Um maßgeschneiderte Vorschläge machen zu können, sammelt der Coach Daten über Herz- und Atemfrequenz sowie Schlaf. Der Service könnte ähnlich wie Fitness+ als Abonnement angeboten werden.

Der Journalist Mark Gurman hat diese Gerüchte in seinem neuesten Newsletter wieder aufgewärmt und spricht von einem »KI-basierten Coaching-Service«, was alles andere als abwegig und auch nicht neu ist (via Techradar). Auch andere Hersteller diverser Gesundheits-Gadgets bieten solche Dienste an, wie etwa Oura oder Whoop.

Was auch dafür spricht: Apple investiert massiv in die Gesundheitsfunktionen seiner Produkte. Neben einer Tagebuch-App für das iPhone und neuen Fitness-Features für die Apple Watch bezieht der Hersteller aus Cupertino auch seine InEars mit ein.

Gerüchten zufolge plant das Unternehmen, die AirPods mit Sensoren zur Gesundheitsüberwachung auszustatten.

9:02 Was ist neu bei iOS 18? Tech like Vera zeigt euch die wichtigsten Neuerungen in unter zehn Minuten

Autoplay

Einführung mit dem iPhone 17?

Sollte Apple die Einführung eines solchen Dienstes planen, wird das Unternehmen dies höchstwahrscheinlich auf der WWDC 2025 ankündigen.

Die neueste iPhone-Version, iOS 19, wird zusammen mit der iPhone 17-Serie voraussichtlich im September veröffentlicht. Die Funktion wird also frühestens im September auf den kompatiblen iPhones landen, es sei denn, Apple kündigt den Health Coach mit »Later this year« an.