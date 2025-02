Schon vor dem Release: Hersteller zeigt versehentlich, wie das iPhone SE4 aussehen soll

Renderbilder vom iPhone SE 4 sind bereits seit längerem im Umlauf. (Quelle: MajinBuOfficial via X)

Apple könnte fast drei Jahre nach Vorstellung des letzten iPhone SE das neue iPhone SE 4 offiziell vorstellen und damit auch wieder in Europa verkaufen. Durch die EU-Vorgabe zum verpflichtenden USB-C-Anschluss bietet Apple in Europa das iPhone SE momentan nicht an.

Nun sind vermeintliche Bilder des neuen iPhones aufgetaucht.

Das ist passiert: Der Zubehörhersteller Spigen hat auf seiner Webseite die Hülle Ultra-Hybrid für das iPhone SE 4 vorgestellt. Zur besseren Darstellung ist auf einigen Bildern auch das neue iPhone SE 4 zu sehen.

Mittlerweile ist die Webseite nicht mehr aufrufbar. Die veröffentlichten Bilder sind aber in allen sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel auf X, einsehbar.

Die veröffentlichten Bilder zeigen das iPhone SE 4 von vorn und der Seite. Große Überraschungen im Vergleich zu vorherigen Leaks gibt es aber nicht.

3:07 iPhone 16: Mein erstes Fazit zur neuen Kamerasteuerung und wie sie funktioniert

Autoplay

Das Aussehen des neuen Budget-Handys von Apple erinnert an das iPhone 14.

Die Bilder von Spigen zeigen auch noch folgende Features:

Auf der Rückseite ist eine einzelne Kamera zu sehen.

Statt der Dynamic Island setzt Apple beim iPhone SE 4 auf einen Notch.

Es sieht so aus, als ob das neue iPhone-Handy einen Action-Button besitzen wird.

Neben vielen weiteren Veränderungen soll die Größe des Displays von 4,7 Zoll (ca. 12 cm) auf 6,1 Zoll (ca. 15 cm) anwachsen. Auch Apples 5G Modem könnte verbaut sein.

Wann erscheint das Apple iPhone SE 4?

Apple hat bisher kein Datum genannt. Der Bloomberg-Reporter Mark Gurman hält einen Release noch diese Woche oder spätestens nächste Woche für realistisch. Bisherige Leaks deuteten auf eine Veröffentlichung im März hin.

Gurman zufolge könnte Apple das iPhone SE 4 ohne eigenes Event veröffentlichen. Der Release würde dann per Pressemitteilung, auf YouTube und auf der Apple-Webseite angekündigt werden.

Nun seid ihr gefragt. Was haltet ihr vom bald herauskommenden iPhone SE 4? Lässt euch das Handy kalt, oder plant ihr vielleicht sogar schon einen Kauf? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.