iPhone mit mehr Werbung - Was das konkret bedeutet und wie Nutzer darauf reagieren

Ein App Store mit Werbung? Bislang war davon nirgends etwas zu sehen. Lediglich personalisierte App-Empfehlungen sind auf der Startseite der digitalen Marktplätze von Apple und Google zu sehen. Laut der Webseite MacRumors wird sich dies schon bald ändern.

Dem Bericht zufolge plant Apple, mehr Werbung im eigenen App Store zu platzieren. Genauer gesagt sollen App-bezogene Werbeanzeigen im Heute -Tab sowie im Reiter Das könnte dir auch gefallen erscheinen. Dies geht laut der Webseite aus einer E-Mail an die Entwickler hervor. Worauf müsst ihr euch einstellen?

iPhone mit Werbung - das kommt auf euch zu

Wie Apple sich das Ganze vorstellt, geht aus der zum Thema passenden Support-Seite des Konzerns deutlich hervor. Entwickler haben die Möglichkeit, gekaufte Werbung für ihre Anwendungen zu schalten und somit auf der Titelseite des App Stores zu landen. Besucher würden somit die gekaufte App-Anzeige als einen der ersten Inhalte wahrnehmen, so Apple.

Wie genau werden derartige Werbeanzeigen kenntlich gemacht? Im App Store werdet ihr sie aufgrund des blauen Hintergrunds und einem Anzeige-Symbol erkennen.

Wann und wo startet die Werbung im App Store? Außer in China wird das Vorhaben von Apple in sämtlichen Ländern, in denen man operiert, umgesetzt und das schon ziemlich bald - genau genommen bereits ab dem 25. Oktober 2022.

Zukünftig werdet ihr also im Heute -Tab nicht nur redaktionelle Empfehlungen zu sehen bekommen, sondern auch Apps, die kostenpflichtig beworben werden.

Laut dem Journalisten und Apple-Experten Mark Gurman könnt ihr euch gegebenenfalls auf noch mehr Werbung in Apps einstellen. Laut seinem Bericht von August sei das kalifornische Unternehmen darin bestrebt, auch in anderen Anwendungen Anzeigen zu schalten.

Aus seinem Newsletter geht hervor, dass dies vor allem für vorinstallierte Apps wie Karten oder Podcast geplant sei. Ähnlich wie im App Store soll basierend auf euren Suchbegriffen die passende Werbung angezeigt werden. Wie schon beim neuen Netflix-Abonnement könnte außerdem ein werbefinanziertes Modell für Apple TV+ kommen.

Ob diese Maßnahmen tatsächlich so eintreffen, bleibt wie immer abzuwarten und ist bislang nicht offiziell bestätigt worden.

Wie ist die Stimmung im Internet?

Tim Sweeney, seines Zeichens Epic-CEO, findet klare Worte für das Vorhaben von Apple. Tim Sweeney ist der Ansicht, dass Apple konkurrierende Appstores absichtlich blockiert und somit für ein schlechteres Nutzererlebnis sorgt, dass nun auch noch Werbung erhält:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was sagen andere Nutzer zur geplanten Schaltung von Werbung? Auf Reddit ist eine riesige Diskussion über das Thema entstanden und die Meinungen sind durchweg negativ. Viele iPhone-Besitzer beklagen das ohnehin bereits schlechte Nutzungserlebnis des Apple-eigenen Appstores.

Eine Menge anderer User haben eine gleichgültige Haltung eingenommen, da sie ohnehin schon frustriert über das Nutzererlebnis sind oder den Store schlicht zu selten besuchen.

Wenn wir schon beim Thema Werbung sind, sind wir zum Abschluss auch dreist: Wenn euch ein Ausblick auf die Technik-Trends für 2023 interessiert, dann hört unbedingt mal in unsere neue Podcast-Folge rein!

Link zum Podcast-Inhalt

Wie ist eure Meinung zu diesem Thema? Ist euch Werbung im App Store von Apple egal und würdet ihr auch akzeptieren, dass finanzierte Anzeigen in anderen Apps erscheinen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!