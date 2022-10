Netflix: Günstigeres Abo-Modell unterbricht eure Serie mit Werbung

Dass Netflix sich dafür entschieden hat ihre Abo-Modelle, um eine günstigere Variante zu erweitern, finde ich durchaus lobenswert. Ab einem gewissen Preis ist es durchaus verständlich, dass Werbung dazukommt. Serien und Filme wollen natürlich finanziert werden.



Wer also ein paar Taler sparen will schaut bis zu fünf Minuten Werbung und hat ein paar Funktionen weniger. Auch wenn ich den fehlenden Download von Inhalten schon schade finde.



Was mich allerdings wirklich stört ist die Werbung mitten in den Inhalten. Damit macht Netflix einen großen Schritt in Richtung Free TV und das kann ja nicht erstrebenswert sein, oder? Schon gar nicht, wenn es nicht free ist.



Unterm Strich halte ich es dennoch für eine recht sinnvolle Erweiterung des bestehenden Angebots.