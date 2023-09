Apple Keynote 2023: Das iPhone 15-Event im Live-Ticker

Heute Abend um 19:00 Uhr wird das iPhone 15 offiziell vorgestellt. Das Motto in diesem Jahr: »Wonderlust«. Wir begleiten das Event heute Abend pünktlich mit einem Live-Ticker und stellen euch alle Neuheiten des Apple Events vor.

Neben der neuen iPhone 15-Familie erwarten wir auch Neuheiten der Apple Watch-Produktlinie.

Unser Live-Ticker zum Apple Event

Wir starten heute Abend vor 19:00 Uhr mit unserem Live-Ticker hier auf GameStar Tech. Neben den Informationen zur Apple Watch Series 9 und dem iPhone 15, zeigen wir wie immer taufrisches Bildmaterial.

Sobald es los geht, erhaltet ihr hier alle Infos.

Hier seht ihr das Apple Event 2023

Ab 19:00 Uhr startet das Event live auf YouTube, auf apple.com oder in der Apple TV-App.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das erwarten wir vom Apple-Event 2023

Die folgenden Produkte werden mit hoher Wahrscheinlichkeit heute Abend um 19:00 Uhr auf dem Apple-Event vorgestellt:

Was wir genau von der Keynote erwarten, erfahrt ihr hier:

Werdet ihr in diesem Jahr die Apple Keynote rund um das iPhone 15 und der Apple Watch 9 verfolgen oder lassen euch die vermeintlichen neuen Geräte völlig kalt? Was sind eure Erwartungen in diesem Jahr? Habt ihr schon ein Auge auf ein bestimmtes Gerät geworfen oder wartet ihr erstmal die Preise ab? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare!