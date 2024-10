Neue Macbooks, iMacs und mehr: Noch diesen Monat sollen die ersten M4-Modelle vorgestellt werden

Neue Macbooks und iMacs mit M4-Chip stehen wohl bevor.

Der Apple M4 hat es als SoC (»System on a Chip«) bisher nur in das diesjährige iPad Pro geschafft. Innerhalb weniger Tage könnte sich das allerdings schlagartig ändern, wenn es nach dem für gewöhnlich gut informierten Bloomberg-Insider Mark Gurman geht. In einem Beitrag auf der X/Twitter-Plattform erklärte dieser, dass Apple eine »geschäftige Woche« bevorsteht.

Am kommenden Montag sollen die auf der vergangenen WWDC 2024 vorgestellten KI-Funktionen rund um »Apple Intelligence« offiziell vorgestellt werden. Im Anschluss soll der »M4 Mac Launch« erfolgen, während am Donnerstag der Monat mit dem Umsatzbericht abgeschlossen wird.

Bei diesem Zeitplan und den Aussagen von Gurman bleibt entsprechend nur Dienstag, der 29. Oktober oder Mittwoch, der 30. Oktober als möglicher Releasetermin für die neuen Apple-Geräte übrig.

Dieser Zeitraum würde in zweierlei Hinsicht passen: Auch im vergangenen Jahr präsentierte Apple kurz vor Halloween während des »Scary Fast«-Events neue Geräte. Zudem wird ohnehin seit Monaten gerüchteweise von einem M4-Release im Laufe des Jahres gesprochen.

Mögliches Oktober-Event: Was könnte Apple vorstellen?

Neben einem wahrscheinlich iMac wurde vor wenigen Wochen ein Macbook Pro mit dem neuen M4-Chip geleakt. Analog zu den vorigen Generationen gilt es als wahrscheinlich, dass das Apple-Notebook auch in Varianten mit den SoCs M4 Pro und M4 Max präsentiert wird.

An den Displaygrößen dürfte nichts geändert werden: Weiterhin ist von 14 und 16 Zoll beim Macbook Pro auszugehen.

Dafür soll sich die Größe des Arbeitsspeichers verändern: Seit vergangenem August steht das Gerücht im Raum, dass Apple mit einer Verdopplung des RAMs auf 16 GByte im Basismodell plant.

Zusätzlich dazu soll der Mac Mini sein erstes größeres Redesign seit 2010 erhalten. Diese Information stammt ebenfalls von Gurman, ist aber bereits einige Wochen alt. Demzufolge soll der neue Mac Mini auf die Größe des Apple TV schrumpfen und über zwei USB-C-Anschlüsse in der Front verfügen.

Daneben ist laut MacRumors davon auszugehen, dass das restliche Apple-Zubehör mit der EU-Verordnung in Einklang gebracht wird - sprich, von Lightning auf USB-C gewechselt wird.