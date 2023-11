Ärger bei Apple: Neues MacBook Pro M3 kommt teils mit altem macOS - Sicherheitslücken inklusive

Ein MacBook Pro M3 mit aktuellem macOS Sonoma (Bild: Apple)

Gerade erst hat Apple einen Teil der Mac-Produktlinie auf den brandneuen M3-Chip aktualisiert, da berichten einzelne Nutzer schon von Problemen mit dem jüngst vorgestellten MacBook Pro M3.

Offenbar kommen die Apple-Laptops teilweise noch mit macOS Ventura 13.5 statt dem aktuellen macOS Sonoma 14. Und das Update auf die neuste Betriebssystem-Version ist gar nicht so einfach.

Spezialversion mit Problemen

Genauer gesagt handelt es sich bei der alten macOS-Version um eine Spezialversion von macOS 13.5, das bereits im Juni dieses Jahres veröffentlicht wurde.

Diese veraltete Version besitzt laut Heise Schwachstellen, die aktiv von Hackern ausgenutzt werden könnten und die erst durch macOS 14 von Apple behoben wurden.

Bislang ist unklar, warum der kalifornische Hersteller von Hard- und Software die Geräte nicht wie üblich mit dem neuesten Apple-Betriebssystem ausliefert.

Nur die MacBook-Pro-Version mit dem M3-Chip scheint betroffen zu sein, während Laptops mit M3 Pro oder M3 Max direkt mit macOS 14 Sonoma vorinstalliert beim Käufer ankommen sollen.

Für manchen Apple-Käufer ist das neue MacBook-Pro ein Schlag ins Wasser, zumindest beim Betriebssystem. (Bild: Apple)

Ärgerlicherweise können die MacBook Pro M3 mit macOS Ventura nicht einfach auf die vierzehnte Version von Apples Mac-Betriebssystem aktualisiert werden.

In den Systemeinstellungen erscheint die Meldung Dein Mac ist auf dem neuesten Stand , ein Update-Versuch über den Mac App Store mündet hingegen in einer Fehlermeldung.

Findige Nutzer haben einen Trick entdeckt, um Apple-Laptops mit M3-Chip auf die neueste macOS-Version zu aktualisieren.

Ihr müsst den Apple Installationsassistenten herunterladen, der die macOS Sonoma Setup-Datei in euer Programme-Verzeichnis legt. Wenn ihr die Sonoma-Installationsdatei von dort aus aufruft, könnt ihr schließlich das Betriebssystem-Update starten.

Habt ihr auch ein MacBook Pro M3 gekauft und noch macOS 13 Ventura auf dem Laptop installiert? Falls nein, käme der Kauf generell nicht in Frage für euch oder stört ihr euch vor allem an dem bekannten Probleme mit dem Betriebssystem? Oder nutzt ihr ausschließlich Windows oder Linux?