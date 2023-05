Apple plant wohl ein 14-Zoll-iPad, das selbst aktuelle MacBooks in den Schatten stellt

Noch größer als die aktuelle iPad-Pro-Reihe? Apple plant angeblich ein riesiges Tablet mit OLED-Panel.

Gerüchte um einen OLED-Ableger der iPad-Pro-Reihe kursieren bereits seit langer Zeit im Netz. Demnach sollen diese Tablets bereits im nächsten Jahr veröffentlicht werden.

Jetzt tauchen neue Leaks zu einem gewaltigen 14-Zoll-iPad-Pro auf, das in manchen Belangen den aktuellen MacBooks überlegen sein könnte. Angeblich soll iPadOS seitens Apple optimiert werden, um einen Schritt in die Richtung von macOS einzuschlagen.

iPad Pro mit OLED-Panel, verbesserten iPadOS und M3-Chip

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, wird das iPad-Line-up im nächsten Jahr noch verwirrender. Neben der Pro-Serie samt OLED-Panel steht wohl auch ein »iPad Ultra« zur Debatte, wie der prominente Leaker Revegnus erfahren haben möchte.

Es ist nicht das erste Mal, das Gerüchte zu einem derartigen iPad auftauchen. Mark Gurman von Bloomberg berichtete in der Vergangenheit über ausladende Apple-Tablets.

Laut des Twitter-Users umfasst dieses Modell die folgenden Eigenschaften:

M3-Chip von Apple

14,1-Zoll-Display

Ein optimiertes iPadOS-Betriebssystem

Mit dem M3-Chip dürfte Apple ordentlich auftrumpfen und selbst den aktuellen M2-MacBooks Konkurrenz machen. Spekuliert wird über ein fortschrittliches Kühlsystem anstelle von kleinen Radiatoren im Gehäuse, wie die Webseite TechSmart berichtet.

Daraus resultiert wohl eine Einschränkung des M3-Prozessors im Innern des Riesen-iPads. An die nächste Generation der Apple-Laptops, die vermutlich auch mit den M3-Chips ausgestattet sein werden, wird die Leistung mit hoher Wahrscheinlichkeit daher nicht heranreichen.

Das 11- und 12,9-Zoll-iPad Pro von Apple unterscheiden sich vorwiegend beim Display.

Um das Potenzial des iPad Ultras auszureizen, ist wohl außerdem eine verbesserte Version von iPadOS in der Pipeline. Apple soll dabei mehr Features von macOS in das Tablet-Betriebssystem implementieren.

Diese Version soll allerdings erst 2024 das Licht der Welt erblicken und nicht bereits zum Start von iPadOS 17 im Herbst 2023. Wie genau Apple das mobile Betriebssystem auf Basis von iOS plant aufzubohren, steht noch in den Sternen über Cupertino.

Apple: riesiges iPad mit riesigem Preis

Es wird schon jetzt über eine drastische Preiserhöhung der OLED-iPads im nächsten Jahr gemunkelt. Der Grund: OLED-Panels für iPads seien doppelt so teuer wie Displays auf Basis von Mini-LEDs.

Apple könnte die Mehrkosten auf die Käufer abwälzen und somit den Preis der Tablets drastisch nach oben treiben. Spekuliert wird aktuell über einen Preisschild von sage und schreibe 1800 US-Dollar für das 12,9-Zoll-Modell im nächsten Jahr.

Das Ultra-Tablet wird diesen rekordverdächtigen Preis vermutlich übertreffen, angesichts des größeren OLED-Displays.

Obendrein kommt vermutlich eine optionale, kostenpflichtige Tastatur. Insgesamt werden die Kosten für das Tablet die Verkaufspreise bisheriger MacBook-Modelle der Standard- oder Air-Ausführung in den Schatten stellen.

Das iPad-Line-Up ist bereits sehr vielfältig

Apple sorgt bereits heute für ein vielfältiges iPad-Portfolio, das nicht gerade mit Transparenz glänzt. Neben einem Standard-Modell gibt’s einen Mini-Ableger sowie ein iPad Air und zwei Pro-Varianten.

Alle Tablets unterscheiden sich in den Features, den verbauten Chips sowie dem unterstützten Zubehör. Das neueste iPad Mini unterstützt etwa den Apple Pencil der 2. Generation, wohingegen das aktuelle Standard-Tablet (2022) nur die 1. Generation des Stifts unterstützt.

Interessiert ihr euch für das 11- oder 12,9-Zoll-iPad-Pro, gibt es ebenfalls Unterschiede: So hat ausschließlich das größere der beiden iPads ein Mini-LED-Display. Ebenso unterstützt exklusiv der 12,9-Zöller die Hover-Funktionen des Apple Pencils (2. Generation).

Wer sich von der Vielfalt erschlagen fühlt, dem sei unser Kaufratgeber ans Herz gelegt:

Apple iPad 2022 Welche Modelle sich lohnen - und welche ihr dringend vermeiden solltet von Patrick Schneider

Apple ist nicht der einzige Hersteller mit einem Tablet in dieser Größe. Samsung hat mit dem Galaxy Tab S8 Ultra bereits eine Flunder mit 14,6 Zoll auf den Markt gebracht.

Was haltet ihr von Tablets mit einer solchen Bildschirmdiagonale? Welche Erwartungen habt ihr an ein solches iPad? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne unten in die Kommentare!