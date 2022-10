Ein iPad so groß wie das teuerste MacBooK? Apples Tablets könnten in Zukunft unhandlich werden

Erst früher in diesem Jahr hat Samsung mit dem S8 Ultra ein Tablet veröffentlicht, das in der Diagonale ganze 14,6 Zoll misst. Laut einem Bericht von The Information will Apple nächstes Jahr dem ganzen einen drauf setzen mit einem iPad, das eine Bildschirmdiagonale von stolzen 16 Zoll misst.

Laut Wayne Ma von The Information ist das Tablet für den Release im vierten Quartal von 2023 geplant. Er spezifiziert allerdings nicht, wo sich dieses riesige iPad in das ohnehin schon verwirrende Line-Up von iPads einreihen wird.

Nicht nur ein 16-Zoll-iPad könnte folgen

Wayne Ma geht davon aus, dass Apple die Tablet-Reihe noch näher an das MacBook bringen soll. Eine Größe von 16 Zoll macht in dieser Hinsicht Sinn, da diese Bildschirmdiagonale auch Apples größten Laptop repräsentiert.

Auch Mark Gurman von Bloomberg soll erfahren haben, dass Apple damit begonnen hat, ausladendere iPads zu entwickeln. Dies berichtet der Journalist in seinem Newsletter Power On . Der Apple-Experte geht allerdings nicht davon aus, dass wir schon im nächsten Jahr auf das Riesen-Tablet gespannt sein dürfen. Mark Gurman hält es außerdem für möglich, dass Apple die Idee wieder verwerfen könnte.

Der gut in Lieferketten vertraute Ross Young, CEO von Display Chain Supply Consultants (DSCC), hält ein iPad Pro mit etwas kleineren 14,1 Zoll für schon bestätigt. Er geht von einem Release im nächsten Frühjahr aus.

Wenn sich beide Gerüchte bewahrheiten, dann würde das iPad-Line-Up mit einem 14,1 und 16 Zoll Modell ergänzt werden.

Der Preis dürfte happig werden

Erst neulich hat Apple das iPad Pro mit dem M2 Chip ausgestattet und kratzt mit der Leistung näher an den MacBooks als je zuvor. Aber nicht nur in Sachen Rechenpower trumpfen die neuen Tablet-Modelle auf, sondern auch beim Preis. Die günstigste Variante des 12,9 Zoll großen M2-Modells kostet stolze 1.449 €.

Man stelle sich bei diesen Unsummen vor, wie viel ein 16-Zoll-Ableger mit einem möglichen M3-Chip kosten würde (wenn die Chip-Reihe denn so fortgeführt wird). Das Riesen-Tablet von Samsung, das S8 Ultra, ist dagegen mit einem Einstiegspreis von 1.149 € vergleichsweise günstig .

Seid ihr an einem iPad mit einer solchen Größe interessiert? Würdet ihr damit euren Windows-Rechner oder MacBook ersetzen? Haltet ihr Tablets mit derartigen Bildschirmdiagonalen überhaupt für relevant? Schreibt uns gerne eure Meinung dazu in die Kommentare!