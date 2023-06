Das XR-Headset Reality Pro ist in aller Munde - nur nicht bei den Apple-Investoren.

Heute Abend ist es so weit: Die Entwicklerkonferenz WWDC 2023 (Worldwide Developers Conference) steht vor der Tür, auf der Apple einen Ausblick auf die geplanten Produkte der kommenden Monate geben will.

Im Fokus steht dabei voraussichtlich das Mixed-Reality-Headset Reality Pro. Dass die Brille präsentiert wird, gilt als offenes Geheimnis - ein kürzlich erschienenes Easter-Egg hat den Auftritt des Headsets gewissermaßen schon bestätigt.

Um 19 Uhr deutscher Zeit soll es mit der WWDC 2023 losgehen - in unserem Live-Ticker könnt ihr die Keynote bei uns mitverfolgen:

Während sich die Allgemeinheit also auf das Reality Pro fokussiert, richten die Apple-Investoren ihren Blick bereits auf ein anderes Thema; zumindest, wenn man dem bekannten Leaker Ming-Chi Kuo auf Twitter Glauben schenken mag.

Apple soll es wie OpenAI machen

Dem Tweet zufolge sollen eine Gruppe an Anteilseignern deutlich mehr Interesse an ChatGPT-ähnlichen Diensten haben. Laut Kuo habe die Frage, wann Apple mit einer eigenen Künstlichen Intelligenz startet, eine deutlich größere Bedeutung für die profitorientierte Zukunft des Unternehmens.

Schließlich könne man vom Mixed-Reality-Headset deutlich weniger Umsatz und Gewinn erwarten, als es mit KI der Fall wäre. Als bestes Beispiel hierfür dient Nvidia, welches mit seinen geplanten Umsatzzahlen für das zweite Quartal 2023 alle Prognosen gesprengt hat.

Immerhin wird die Reality Pro nicht gänzlich vonseiten der Investoren ignoriert, noch ehe sie überhaupt vorgestellt wurde; doch auch hier werden Vergleich zu ChatGPT gezogen. So erhoffe man sich von der neuen Brille einen ähnlichen Einfluss auf den Markt, wie er dem Chatbot im KI-Segment gelungen ist.

KI der Schlüssel für Apples langfristigen Erfolg?

Langfristig sei jedoch einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg der XR-Brille, ob diese eine gelungene Integration von Künstlicher Intelligenz und KI-generierten Inhalten bieten kann.

Sollte eine solche KI-Funktion auf der WWDC 2023 vorgestellt werden und zeitgleich hohe Hardwareanforderungen haben, könne dies ebenfalls positive Auswirkungen auf die Absatzzahlen von Apple haben. Bleibt nur noch abzuwarten, ob Apple die erhoffte KI auch wirklich präsentiert oder sich dieses Mal nur auf eine gänzlich neue Produktkategorie fokussiert.

Was muss eine Künstliche Intelligenz von Apple können, um euch zu überzeugen? Soll sie Siri erweitern oder gänzlich ersetzen? Was erwartet ihr vom Mixed Reality-Headset, das heute vorgestellt werden soll? Schreibt es uns in die Kommentare!