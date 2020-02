Wer ein iPhone benutzt, kann kein schlechter Mensch sein: Geht es nach den Aussagen des Regisseures Rian Johnson, scheint Apple dieses Bild jedenfalls in Film und Fernsehen vermitteln zu wollen (via The Verge).

Der Regisseur von The Last Jedi und Knives Out, sagte dazu in einem Interview mit Vanity Fair:

"Ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte oder nicht. Nicht, weil es lasziv wäre oder so, sondern weil es mich beim nächsten Mystery-Film, den ich machen werde, in den Hintern beißen wird, aber egal, ich werde es sagen. Es ist ziemlich interessant. Apple erlaubt dir, dass du ihre iPhones in Filmen zeigst, aber - und das ist ziemlich wichtig, wenn du jemals einen Mystery-Film anschaust - die bösen Jungs dürfen kein iPhone benutzen."

Wer in einem Film einen bestimmten Charakter mit einem iPhone in der Hand herumlaufen sieht, kann demnach davon ausgehen, dass diese Person nicht der Bösewicht ist, den die Helden der Leinwand gerade suchen.

Firmen wollen eigene Produkte in positives Licht rücken

Apple bemüht sich schon seit Längerem um eine positive Darstellung eigener Hardware in Film und Fernsehen: Wired veröffentlichte bereits 2002 einen Artikel darüber, dass die Guten in der Serie 24 ausschließlich Macs benutzen, während die Bösen für ihre fiesen Machenschaften Windows-PCs verwenden.

Allerdings steht das Unternehmen mit dieser Strategie nicht alleine dar, denn auch bei der Spieleentwicklung bestimmen Hersteller teilweise mit: Lizensierte Autos lassen sich beispielsweise in Rennspielen nicht vollständig zerlegen, weil das dem potentiellen Werbeeffekt der Darstellung eines bestimmten Modells im Spiel zuwiderläuft.