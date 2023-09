Apple Watch Series 9: Alle Infos zur neuen Smartwatch

Die Apple Watch Series 9 wurde offiziell vorgestellt. (Bild: Apple)

Neben der Apple Watch Ultra 2 kommt 2023 die Apple Watch Series 9. Spannenderweise senkte Apple den Preis der Apple Watch Ultra 2 um ganze 100 Euro.

Alle weiteren Specs zum Ultra-Modell könnt ihr hier nachlesen:

Apple Watch Ultra 2: Alle Details zu Apples neuer Premium-Smartwatch

Zurück zur Apple Watch Series 9. Was steckt in der neuen Iteration?

Apple Watch Series 9: Schneller, heller und Gesten

Eines vorweg: Die Neuerungen gegenüber dem Vorgänger halten sich in Grenzen. Positiv zu erwähnen ist das neue, helle Display mit bis zu 2.000 Nits in der Spitzenhelligkeit.

Damit zieht die Uhr mit der Apple Watch Ultra der ersten Generation gleich. Weitere Hardware-Anpassung gibt es beim SoC zu finden: Der S9-Chip landet auf der Series 9.

Dieser ist vor allem schneller und bietet schnellere Abfragen für Siri. Apropos: Ihr könnt eure Health-Daten jetzt über den Sprachassistenten abfragen.

Zu den weiteren Features zählt außerdem die Gestensteuerung. Mit »Double Tap« könnt ihr zukünftig Anrufe entgegennehmen. Wie soll das funktionieren? Wie der Name leicht vermuten lässt, müsst ihr einfach zwei Finger zusammen tippen.

Ihr könnt diese Geste auch dafür nutzen, um den Timer ein- und auszuschalten oder durch die neuen Widgets zu scrollen, die mit WatchOS10 frisch dazukommen.

An den Sensoren der Smartwatch hat sich in diesem Jahr nichts geändert. Laut Apple wird die Watch Series 9 das erste hauseigene Produkt sein, das Carbon Neutral ist (Kohlenstoffemission).

Preise und Verfügbarkeit

Die Apple Watch Series 9 geht am 22. September in den Handel. Vorbestellen könnt ihr die neue Smartwatch bereits heute.

Wie in den letzten Jahren gibt es die Auswahl zwischen einem 41-Millimeter- und einem 45-Millimeter-Modell.

Die Preise für die Uhr sehen wie folgt aus:

Apple Watch Series 9, Aluminium: ab 449 Euro

Apple Watch Series 9, Edelstahl: ab 799 Euro

