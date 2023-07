Die Apple Watch Ultra 2 könnte in diesem Jahr in einer neuen Farbe erscheinen

In diesem Jahr könnte die Apple Watch Ultra 2 in zwei Farboptionen erscheinen. (Bild: FireFXStudio, stock.adobe.com)

In wenigen Wochen findet die wichtigste Apple-Keynote des Jahres statt, auf der das Unternehmen die neue iPhone-Reihe und neue Modelle der Apple Watch vorstellen wird.

Für die Smartwatch gibt Bloomberg Journalist Mark Gurman in seinem Newsletter gleich zwei Einblicke. Die Apple Watch Ultra könnte in diesem Jahr mit einer neuen Farbe erscheinen. Außerdem gibt es Hinweise auf ein aktualisiertes SE-Modell, das voraussichtlich erst nächstes Jahr erscheint.

Apple Watch Ultra 2 mit Titanrahmen in Dunkelgrau?

Die Apple Watch Ultra wurde 2022 veröffentlicht. Bisher gibt es nur eine Ausführung der Smartwatch:

Titanrahmen (Silber)

49 Millimeter

Es gibt zwar keine Informationen darüber, ob dieses Jahr eine neue Displaygröße auf den Markt kommen wird, aber Apple scheint daran zu arbeiten, ein Modell mit einer dunkelgrauen Titan-Option auf den Markt zu bringen.

Neben einer neuen Farbe wird eine verbesserte Hardware erwartet. In diesem Jahr soll neben dem Ultra-Modell auch die Series 9 von einem verbesserten Chip profitieren.

Das letzte Update spendierte Apple der Series 6 aus dem Jahr 2019. Neben einer verbesserten CPU- und GPU-Leistung soll der neue Chip für eine längere Akkulaufzeit der nächsten Generation sorgen.

Außerdem gibt es Gerüchte darüber, dass die kommende Apple Watch Ultra leichter werden könnte. Aktuell bringt das 49-Millimeter-Modell 61,3 Gramm auf die Waage.

Neue Apple Watch SE kommt vermutlich erst 2024

Wer auf ein Update der Apple Watch SE im Jahr 2023 hofft, wird wohl enttäuscht werden. Laut dem Bloomberg-Bericht wird eine neue Generation des SE-Modells erst im nächsten Jahr erscheinen, was angesichts des bisherigen Produktzyklus durchaus Sinn macht.

Die letzte Apple Watch SE kam 2023 auf den Markt. Welche Spezifikationen die nächste Smartwatch SE von Apple haben wird, bleibt abzuwarten.

Es ist jedoch denkbar, dass die neue Apple Watch SE den gleichen Chip erhalten wird, der in diesem Jahr in der Series 9 und der Apple Watch Ultra zum Einsatz kommt.

Die aktuelle Apple Watch SE ist mit dem S8-Chip ausgestattet, der auch in der Series 8 und der Apple Watch Ultra verbaut ist. Abstriche müssen potenzielle Käufer wohl - wie üblich - bei den Funktionen machen.

Weckt eine Apple Watch Ultra in dunkelgrau euer Interesse? Welche Smartwatch tragt ihr aktuell am Handgelenk oder kommt euch nur eine analoge Armbanduhr ins Haus? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!