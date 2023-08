Apple Watch X: Smartwatch mit neuer Displaytechnologie und weiteren Verbesserungen soll 2024 erscheinen

2024 könnte die Apple Watch X kommen. (Bild: DIVERSITY, stock.adobe.com)

2024 soll Apple endlich wieder ein großes Update für die Apple Watch in petto haben. Das bedeutet wohl gleich mehrere Neuerungen, könnte allerdings auch auf Kosten der Kompatibilität gehen.

Denn das Design der Apple Watch hat sich seit 2014 zwar leicht verändert, bis heute gleich geblieben ist aber Verschluss der Armbänder auf der Unterseite, was eine dauerhafte Kompatibilität mit sich bringt.

Schon nächstes Jahr könnten sich das neben weiteren Funktionen ändern, so Mark Gurman von Bloomberg.

Apple Watch X mit neuer Display-Technologie

Die größte Veränderung, die uns im nächsten Jahr erwarten könnte, ist der Einsatz einer völlig neuen Display-Technologie.

Apple könnte bereits im nächsten Jahr damit beginnen, die Apple Watch X - so der Name der Jubiläums-Smartwatch - mit einem micro-LED-Display auszustatten.

Diese Bildschirm-Technologie soll die Farben und Klarheit bestehender OLED-Displays übertreffen.

Gurman schreibt auch, dass Apple an einem neuen Armbandmechanismus arbeitet. Dieser ist seit der Vorstellung im Jahr 2014 unverändert und nimmt wohl viel Platz im Gehäuse ein.

Eine Änderung hin zu einem Magnetverschluss könnte etwa Platz für größere Batterien schaffen und gleichzeitig ein schmaleres Gehäuse ermöglichen, so Mark Gurman.

Der Apple-Experte zweifelt allerdings, dass derartige Änderungen bereits 2024 bevorstehen. Möglicherweise sehen wir diese neuen Features der Smartwatch erst 2025 - zusammen mit einer Blutdrucküberwachung.

Apple Watch Series 9 wird ein inkrementelles Upgrade

Weniger groß fallen die Änderungen wohl in diesem Jahr aus. In seiner neuesten Ausgabe des Power On Newsletters betont Gurman erneut, dass die kommende Apple Watch Series 9 ein inkrementelles Upgrade sein wird.

Apple habe sogar darüber nachgedacht, von einem jährlichen Upgrade-Zyklus abzuweichen.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört ein neuer, leistungsfähiger Chip, der die Akkulaufzeit verbessern soll. Außerdem soll es dieses Jahr eine größere Auswahl an Farben geben.

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Apple Watch Ultra 2 in Schwarz auf den Markt kommen wird.

Der Apple-Experte spricht sogar vom »wahrscheinlich kleinsten Upgrade in der Geschichte des Produkts«, was sich auch in den aktuellen Gerüchten rund um die Series 9 widerspiegelt:

Apple könnte im Jahr 2024 eine Jubiläums-Smartwatch auf den Markt bringen, wie es mit dem iPhone X der Fall sein wird. Inwieweit sich die zehnte Generation der Apple Watch ändern wird, bleibt abzuwarten.

Was haltet ihr von den Gerüchten zu einer Apple Watch X? Welche Änderungen müsste die Smartwatch eurer Meinung dringend mitbringen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!