Sorry Leute, aber all eure Kritik an House of the Dragon stößt beim Serien-Chef auf taube Ohren

Ein Sinnbild. Bildquelle: HBO

Über House of the Dragon wird ordentlich debattiert. Gerade die zweite Staffel muss sich viel Kritik gefallen lassen, nachdem sich die TV-Serie immer weiter von der Buchvorlage entfernte. Sogar George R.R. Martin persönlich distanzierte sich von der Verfilmung seines fiktiven Historienromans über die Geschichte der Targaryen.

Aber auch unabhängig von hat Staffel 2 von House of the Dragon ihre Probleme: Zähes Pacing, die Passivität von Rhaenyra (Emma D’Arcy) als Schlüsselfigur des Kriegs zwischen den Grünen und Schwarzen Targaryens und ein ziemlich glanzloses Season-Finale.

Die Fan-Kritik an House of the Dragon prallt an Ryan Condal ab

Doch völlig egal, wie viel oder laut ihr bisher über House of the Dragon geschimpft habt: Ryan Condal und sein Team hat das bei ihrer fortschreitenden Arbeit an der TV-Serie nicht beeinflusst. Ganz im Gegenteil: Von ihrer Vision für den Tanz der Drachen lassen sie sich nicht abbringen.

Bei einer Pressekonferenz meint Condal auf die Frage, ob die Zuschauerresonanz sich irgendwie auf Staffel 3 ausgewirkt hätte, folgendes (via GamesRadar):

Nein. Wir haben an dem Plan, den wir von Anfang an so aufgestellt haben und dem die Serie bisher gefolgt ist, genauso festgehalten. Wir haben einen Plan und werden nicht auf einmal aufhören, um auf den Lärm dazwischen zu hören. Bei einer TV-Serie aus vier Staffeln müssen wir zwar zwei Jahre auf jedes neue Kapitel warten, aber am Ende des Tages ist das eine in sich geschlossene Geschichte. Wenn man mit etwas in der Mitte nicht zufrieden ist, ist das etwa so, als würde man sich eine Theateraufführung über den Mittelteil aufregen. Du kannst zwar vielleicht mit einer Wendung der Geschichte nichts anfangen, aber es kommen noch mindestens zwei weitere Akte. [...] Wir bleiben unserem Plan treu und ich denke, dass sich eure Geduld in ein paar Wochen auszahlen wird.

Staffel 3 von House of the Dragon startet am 22. Juni 2026 bei HBO Max. Eine vierte und letzte Staffel soll dann 2028 folgen.

2:40 »Hätte ich nicht erwartet« - Der finale Trailer zu House of the Dragon: Staffel 3 verspricht ein gewaltiges Spektakel

Autoplay

Was gerade sonst noch im Universum von Game of Thrones passiert? Das neue Spin-off A Knight of the Seven Kingdoms bekommt 2027 eine zweite Staffel. Außerdem zieht das Fantasy-Universum von George R.R. Martin sogar ins Kino ein: Die Eroberung von Westeros durch Aegon I. wird als Film für die große Leinwand adaptiert.

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