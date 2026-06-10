Steam: So viele Blockbuster sind selten im Sale - Wir haben 10 fantastische Empfehlungen mit Rekord-Rabatt

Diese Woche gibt's unter anderem Path of Exile 2, Resident Evil: Requiem und Monster Hunter Wilds so günstig wie noch nie.

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Marie-Lena Höftmann
10.06.2026 | 11:51 Uhr

Gerade ist eine gute Zeit, um mit Path of Exile 2 zu starten. Gerade ist eine gute Zeit, um mit Path of Exile 2 zu starten.

Als Gamer leben wir gerade in einer guten Zeit. Im Rahmen des Summer Game Fest wurden in zahlreichen Showcases haufenweise vielversprechende Spiele angekündigt. Und gerade als der Hype darum langsam abflacht und wir wieder zu Atem kommen, kommt Steam mit einem Ausverkaufs-Lineup um die Ecke, das sich gewaschen hat.

Diese Woche sind so viele große und kleine Spieleperlen mit Rekord-Rabatt im Sale, dass wir unmöglich alle auflisten können. Aber wir haben zehn Empfehlungen für euch, die es auf der Plattform noch nie günstiger gab.

Highlight: Path of Exile 2

Video starten 4:01 Path of Exile 2 bekommt endlich das Endgame, auf das Fans seit Monaten warten

  • Genre: Action-Rollenspiel
  • Release: Dezember 2024 (Early Access)
  • Preis: 14 Euro (50 Prozent Rabatt)
Zum Spiel auf Steam

Path of Exile 2 hat erst vor kurzem mit Patch 0.5.0 einen großen Sprung nach vorne hingelegt. Fokus war hier das Endgame, das jetzt unter anderem mit neuen Storylines kommt, aber auch die Kampagne wurde überarbeitet und neue Klassen sind verfügbar - der Community gefällt's.

Wer bisher noch gezögert hat, hat jetzt also eine gute Gelegenheit, günstig in das Action-Rollenspiel einzusteigen.

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