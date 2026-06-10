Nach dem Wechsel von Android zu iPhone haben sich viele über das Fehlen einer grundlegenden Funktion gewundert – damit ist jetzt Schluss

Nach über 19 Jahren ist es endlich möglich, die Weckerlautstärke am iPhone separat anzupassen. (Bild: Apple, Google, Banu Sevim - Adobe Stock)

Die Frage, wie man die Weckerlautstärke beim iPhone separat anpasst, gehört zu den häufig wiederkehrenden Suchbegriffen bei Google. Insbesondere Personen, die gerade von Android auf das iPhone umgestiegen sind, sehen sich spätestens am nächsten Morgen mit dieser Frage konfrontiert. Reddit und Foren sind voll mit Fragen dieser Art.

Die Such-Odyssee endet schließlich mit der bitteren Erkenntnis: Es geht nicht (so leicht). Über die Jahre hat sich die Community mit Workarounds über die Health-App oder mithilfe von Kurzbefehlen beholfen.

Apple hat diese Hilferufe 2026 erhört und führt mit iOS 27 einen separaten Regler in den Einstellungen ein.

iOS 27: Ihr könnt endlich die Weckerlaustärke separat anpassen

So ist es bislang: Auf dem iPhone ist die Weckerlautstärke an die Lautstärke für Klingel- und Hinweistöne gekoppelt. Der Wecker hat in der nativen Uhr-App keinen eigenen separaten Lautstärkeregler.

Eine Notlösung hierfür ist die Health-App. Mit einem konfigurierten Schlafzeitplan lässt sich darin eine separate Wecker-Lautstärke wählen. Andere User legen für diese Standardfunktion wiederum einen Kurzbefehl an.

So ist es mit iOS 27: Mit derartigen Verrenkungen ist endlich Schluss. Installiert ihr das große Update, findet ihr in den Einstellungen eine saubere Option:

Wechselt dazu in den Einstellungen zu »Töne & Haptik«.

Entfernt bei »Wecker und Timer« den Haken für »Lautstärke für Klingelton anpassen«.

Setzt eine bevorzugte Lautstärke.

Endlich! Die Lautstärke der Wecke kann jetzt separat gesetzt werden.

Nach 19 Jahren kommt diese Funktion auf das iPhone

Im Jahr 2007 stellte Steve Jobs mit seinem legendären Auftritt das erste iPhone vor. Bis heute wurde die Wecker-Funktion jedoch nicht in iOS implementiert.

Neben lang erwarteten Funktionen bringt Apple mit iOS 27 allerdings auch bärenstarke Verbesserungen, insbesondere für ältere Geräte. So läuft Marinus’ fünf Jahre altes iPhone schneller denn je.

Darüber hinaus wird die Spotlight-Suche spürbar verbessert. Die Suchergebnisse in den Einstellungen sind deutlich zuverlässiger, sodass man in der Regel das Gesuchte findet.

iOS 27 befindet sich aktuell noch in der Developer-Beta-Phase und wird im Herbst für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auf uns macht das Update aber bereits jetzt einen sehr soliden Eindruck.