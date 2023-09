Apple: Zur iPhone-Keynote stellt der Hersteller offenbar eine ganze Zubehörkategorie ein

Die Apple Keynote steht vor der Tür: Am morgigen Dienstag, den 12. September, stellt das Unternehmen mit dem iPhone 15 seine jüngste Smartphone-Generation vor.

Zudem werden voraussichtlich die Apple Watch Series 9 und die zweite Generation der Apple Watch Ultra gezeigt.

Die Keynote selbst steht unter dem Motto Wonderlust - technische Wunder sind allerdings eher nicht zu erwarten, auch wenn die iPhone-15-Serie mit insgesamt 13 neuen Features überzeugen will.

Mehr zum Thema Das iPhone 15 wird morgen vorgestellt - alle vermeintlich neuen Funktionen im Überblick von Patrick Schneider

Im Zuge der neuen Geräte soll bei einer Zubehörkategorie zudem ein Umdenken stattgefunden haben, wie MacRumors unter Berufung auf den Leaker Kosutami berichtet.

Schon mit der Einführung des iPhone 15 werde das Unternehmen laut der Quelle die Produktion der Lederhüllen gänzlich einstellen, bei den herkömmlichen Silikonhüllen werde dieser Schritt sukzessive durchgeführt.

Stattdessen soll Apple die hauseigenen Schutzhüllen mit einem neuen Material produzieren, welches als FineWoven bezeichnet wird und deutlich umweltverträglicher sein soll - schließlich werden die bisherigen Cases nicht aus recycelten Materialien, sondern unter anderem aus dem hitzebeständigen Fluorelastomer hergestellt.

Die Einstellung der Silikon- und Lederhüllen zum iPhone 15 werde auch die MagSafe-Variante umfassen, heißt es weiterhin im Bericht.

Verzichtet Apple nicht nur beim iPhone-15-Zubehör auf Silikon?

Doch nicht nur die künftigen iPhone-15-Besitzer müssen sich auf eine Umstellung gefasst machen; auch bei den Apple Watches soll das Unternehmen auf das umweltfreundlichere FineWoven setzen. Die Armbänder der Apple Watch Series 9 könnten demzufolge ebenfalls von den bisherigen Materialien der Sport und Solo Loop Bänder abkehren.

Als letzte Generation vor dem zehnjährigen Apple-Watch-Jubiläum wäre eine solche Vorgehensweise für die Apple Watch Series 9 ungewöhnlich, sollten sich die Gerüchte zur Apple Watch X bewahrheiten.

So soll der Hersteller unter anderem an einer gänzlich neuen Vorrichtung für nächstes Jahr arbeiten, die die alten Armbänder ohnehin nicht mehr aufwärtskompatibel gestaltet.

Was ist euch bei der Wahl von Schutzhüllen am wichtigsten: Schönes Design, ein dicker Schutz oder nachhaltige Materialien? Oder achtet ihr auf etwas ganz anderes? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!