Apple Watch X: Release, Preise, Features - alle Infos & Gerüchte

Die übernachste Apple-Smartwatch soll auf die Bezeichnung Watch X hören.

In wenigen Wochen soll es so weit sein: Im September wird eine neue Apple-Keynote erwartet, auf der neben der neuen Smartphone-Generation rund um das iPhone 15 eine neue Apple Watch vorgestellt wird.

Die Apple Watch Series 9 wird voraussichtlich nur ein inkrementelles Upgrade darstellen, denn beim Unternehmen richten sich im Bereich der Smartwatches alle Blicke auf nächstes Jahr.

2024 feiert die Apple Watch nämlich ihr zehnjähriges Jubiläum - die erste Generation wurde schließlich am 9. September 2014 vorgestellt.

Entsprechend läuft die Gerüchteküche schon jetzt heiß, wenn es um die Erwartungshaltung zum übernächsten Apple-Watch-Modell geht.

In diesem Artikel tragen wir für euch die wichtigsten Gerüchte und Leaks zusammen, die zur Apple Watch X im Umlauf sind. Damit könnt ihr immer auf aktuellem Stand bleiben, welche Details und Informationen aktuell zur Smartwatch kursieren.

Name: Wieso eigentlich Apple Watch X ?

Fangen wir bei der Bezeichnung an. Schon beim iPhone setzte Apple auf die römische Zahl X, die für die Zehn steht, eben passend zum zehnjährigen Bestehen der Apple-Smartphones.

2017 kam also mit dem iPhone X die zehnte Generation der hauseigenen Handys; entsprechend liegt es nahe, dass diese Namensgebung auch bei zehn Jahren Apple Watch gewählt wird.

Keine Sorge also: Was auch immer Elon Musk derzeit mit Twitter fabriziert - mit der kommenden Apple-Watch-Generation hat das nichts zu tun.

Design: Neues System für Armbänder

Am rechteckigen Design des Bildschirms mitsamt abgerundeter Ecken dürfte sich nicht viel ändern - wohl aber an den Armbändern. Wie der für gewöhnlich gut informierter Mark Gurman in Bloombergs PowerOn-Newsletter erklärt, könnte bei der Apple Watch X eine neue Vorrichtung zum Anbringen der Bänder angedacht sein.

So soll Apple künftig mit einem magnetischen System arbeiten, um den Austausch von Armbändern noch einfacher zu gestalten.

Damit würde allerdings auch ein Haken einhergehen: Bisher waren sämtliche Bänder der Apple Watch auch mit Vorgängermodellen kompatibel; bei einer Magnetvorrichtung würde dieser Vorteil wegfallen.

Display: Mit microLED zu besseren Farben?

Das Display der Apple Watch X soll wohl ein großes Update erhalten und künftig auf microLED-Technologie setzen.

Damit wäre eine noch hellere und farbtechnisch stärkere Darstellung möglich, als es bei OLED-Bildschirmen der Fall ist. Bisherige Generationen der Apple Watch setzen auf ein solches LTPO-Display - alle weiteren Infos dazu findet ihr hier:

Features: Die Rückkehr der Widgets

Spannend wird es aufseiten der Features, zu denen bislang nur wenige Gerüchte herrschen. Ein interessantes Detail ist allerdings die Rückkehr der Widgets, die in WatchOS 10 bevorstehen soll.

Diese wurden im Zuge von WatchOS 3 zugunsten des Apple-Kontrollzentrums entfern und sollen einen Teil der Software-Änderungen ausmachen, die das Unternehmen zum größten Update seit Jahren plant.

Release: Präsentation 2024, Marktstart 2025?

Gänzlich unklar ist allerdings, wie Apple mit der Keynote und dem Release-Zeitfenster der Apple Watch X verfahren wird. So ist ein ähnliches Schema wie bei der ersten Generation der Smartwatches im Rahmen des Möglichen.

Wie eingangs erwähnt, wurde die erste Apple Watch am 9. September 2014 präsentiert - der Verkaufsstart erfolgte jedoch erst am 24. April 2015. Entsprechend wird darüber spekuliert, dass die Apple Watch X erst 2025 ihren echten Release feiern könnte, wohl aber noch 2024 in einer Keynote vorgestellt werden soll.

Die Gerüchteküche zur Apple Watch X kommt schon jetzt in Fahrt, auch wenn bis zum Marktstart noch mindestens ein Jahr Zeit vergeht. Welche Features muss Apple für euch in die kommende Smartwatch packen, um euch zum Kauf zu bewegen? Gibt es Android-Funktionen, die Apple übernehmen soll? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!