Hardware-Bauspaß: Hersteller plant Lego-kompatiblen Arbeitsspeicher

Wer seinen Spiele-PC regelmäßig eigenhändig aufrüstet, weiß, wie viel Spaß das Tüfteln und Basteln am heimischen Rechner machen kann: Ins Gehäuse gefallene Schrauben suchen, zu kurze Kabel irgendwie an den Anschlüssen befestigen, die Finger an Ecken und Kanten aufreißen - herrlich!

Noch mehr Bauspaß dürften die neuen Arbeitsspeicher-Module des Herstellers Galax bringen, denn die sollen sogar mit den allseits beliebten Lego- und anderen Klemmbausteinen bestückt werden können. Einen Wermutstropfen gibt es aber: Wer unbedingt kreativ werden möchte, muss höchstwahrscheinlich lange auf die RAM-Riegel warten.

Bausteine mit RGB-Beleuchtung

Die chinesische Website Expreview ist auf die neuen Galax-Module gestoßen. Auf den Bildern wird ersichtlich, dass sich an der oberen Seite der Riegel die beliebten Noppensteine befestigen lassen. Auch der Rest der Kühlkörper ist optisch im Klötzchen-Stil gehalten.

Da der Arbeitsspeicher auch eine RGB-Beleuchtung besitzen soll, müsste man sich aber auf transparentere Steine beschränken, um in den Genuss der Farbspielereien zu kommen - natürlich könntet ihr auch auf RGB pfeifen und euren eigenen Mini-Todesstern bauen. Alternativ würden sich auch Figuren auf dem Modul platzieren lassen.

Unklar ist, wie die technischen Spezifikationen des Arbeitsspeichers lauten. Zum Launch soll es sich um 2x 16 GB DDR5-Module handeln, später könnten aber auch noch Konfigurationen mit 2x 8 GB und 2x 32 GB folgen.

Wo wir gerade bei der Speichermenge sind: Macht mehr RAM den PC auch wirklich immer schneller? Die Antwort auf diese und weitere Fragen liefern wir euch in unseren Hardware-Mythen:

Launch wohl nur in Fernost

Wer von euch nun schon im Kopf überlegt, welche Kreationen man wohl im eigenen Rechner unterkriegen könnte, muss aber Geduld beweisen, wenn er mit einem Kauf liebäugelt: Bislang erschienen die Produkte von Galax exklusiv in China. Das schließt einen Kauf zwar nicht aus, ihr müsstet aber mit einem eventuell langwierigen - und teuren - Import rechnen.

Wenn ihr Probleme mit eurem Arbeitsspeicher habt, gibt es übrigens eine Reihe an Möglichkeiten, den RAM auf einen Defekt zu testen und weiteren Problemen vorzubeugen. Welche das sind, könnt ihr hier nachlesen.

Wären solche kuriosen RAM-Module etwas für euch, oder bevorzugt ihr lieber ein etwas dezenteres Design? Schreibt es uns in die Kommentare!