»Hässlich, aber bestimmt extrem komfortabel« Erste Fotos zeigen neue Handhelds von Asus – einer davon mit Xbox-Taste

Der Asus ROG Ally 2 könnte in einer Xbox-Edition erscheinen und ein neues Design mit ergonomischen Griffen erhalten. (Bildquelle: Microsoft, FCC über 91mobiles)

Es wurden erste Fotos der neuen Gaming-Handhelds von Asus geleakt. Einer davon könnte in einer »Xbox-Edition« erscheinen. Das Design des neuen Handhelds spricht die Community jedoch weniger an.

Darum ist das wichtig: Der Asus ROG Ally 2 wird einer der spannendsten Handhelds von 2025. Das liegt vor allem an zwei Gründen: Die neue Hardware verspricht eine deutlich bessere Leistung und Akkulaufzeit bei Spielen und es soll eine Version geben, die in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt wurde.

Im Detail: Über 91mobiles wurden erste Fotos und Informationen geleakt (Videocardz berichtete). Das Portal hat diese Informationen über eine indonesische Zertifizierungsstelle entdeckt und sie mit einem Eintrag bei der US-amerikanischen FCC verknüpft. Demnach arbeitet das Unternehmen an zwei unterschiedlichen Modellen, die sich wohl nicht nur bei der Farbe unterscheiden:

Das weiße Modell trägt die Bezeichnung RC73X1 und dürfte sehr wahrscheinlich der Asus ROG Ally 2 mit Windows-Betriebssystem sein.

Das schwarze Modell trägt die Bezeichnung RX73YA und könnte eine neue Xbox-Edition sein. Darauf deutet eine dedizierte Xbox-Taste auf der linken Seite hin.

Für den Prozessor soll der neue Ryzen Z2 Extreme von AMD verwendet werden. Dieser basiert auf der Strix-Point-Architektur und verspricht bessere Gaming-Leistung und Effizienz. Bestätigte Informationen über die Hardware gibt es noch nicht.

Der neue Handheld scheint um einiges dicker geworden zu sein. Bei dem hier gezeigten Modell könnte es sich natürlich auch um einen unfertigen Prototyp handeln. (Bildquelle: FCC über 91mobiles)

Es ist noch unklar, ob beide Handhelds auf Windows als Betriebssystem setzen werden oder ob bei der schwarzen Variante das OS der Xbox-Konsolen installiert sein wird. Früheren Berichten zufolge sollte eher eine für Controller angepasste Version von Windows 11 zum Einsatz kommen.

Was sofort auffällt, ist das neue Aussehen der Handhelds. Die Griffe sind jetzt deutlich größer und erinnern etwas an den GameCube-Controller. Die ROG-Ally-Community auf Reddit hält das Design für eher unästhetisch. Der Handheld sieht jedoch komfortabel aus.

Hier sind erste Reaktionen auf den Leak:

Das Display scheint auf etwa 8 Zoll gewachsen zu sein. Die dicken Bildschirmränder des Vorgängers sind weiterhin vorhanden.

Es ist zu vermuten, dass der neue Handheld zur Computex 2025 vorgestellt wird. Diese findet vom 20. bis zum 23. Mai in Taipeh statt.

Was haltet ihr vom Aussehen des vermeintlichen Asus ROG Ally 2? Und was versprecht ihr euch von der Xbox-Variante des Handhelds? Schreibt es uns gern in die Kommentare.