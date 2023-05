Asus ROG Ally: Spielekonsole bei Media Markt vorbestellbar - Euro-Preis jetzt sicher

Ein Blick auf die Vorderseite des Asus ROG Ally Handheld-PC (Quelle: Asus/Media Markt)

Passend zum Launch-Event des Asus ROG Ally heute um 16 Uhr hat Media Markt schon jetzt die Produktseite des Handhelds online gestellt. Demnach soll der ROG Ally bereits am 13. Juni 2023 zu einem Preis von knapp 800 Euro erhältlich sein.

Damit haben sich die Gerüchte um den Preis des Steam-Deck-Konkurrenten des bekannten Kollegen Roland Quandt bewahrheitet, über die wir bereits berichteten. Das Asus ROG Ally liegt damit rund 120 Euro über der teuersten Variante des Steam Decks von Valve.

7-Zoll-Display in Full-HD und AMD-Z1-Extreme-CPU

Auf der Verkaufsseite des Online-Shops von Media Markt werden auch die Hardware-Spezifikationen bestätigt. Der Handheld-PC von Asus verfügt über einen 7-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten (Full-HD) bei einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz.

Als Recheneinheit setzt Asus den brandneuen AMD Ryzen Z1 Extreme ein, der als Accelerated Processing Unit (APU) daherkommt. Es handelt sich also um eine Kombination aus Prozessor und Grafikeinheit.

Zen-4-Prozessor von AMD mit 8,6 TeraFlops

Hardware-Nerds wissen, dass es sich um einen mobilen Zen-4-Prozessor mit 8 Kernen und 16 Threads handelt. Insgesamt rechnet das ROG Ally mit 8,6 TeraFlops, ein Steam Deck-Vollausbau schafft nur 1,6 TeraFlops, die PlayStation 5 dagegen 10,28 TeraFlops Rechenleistung.

Das Asus ROG Ally ist mit 16 GB Arbeitsspeicher ausgestattet, wobei uns das Datenblatt hier die genaue Taktrate verschweigt.

Zum Speichern von Spielen ist eine über den PCI-Express-4.0-Standard angeschlossene 512-GB-SSD (Solid State Disk) im Handheld verbaut. Zwar kommen derzeit schon die ersten Gen5-SSDs auf den Markt, aber die Leistung von PCI-E-4.0 reicht in der Regel noch völlig aus, um Spiele zu spielen. Auch die PlayStation 5 benötigt nur eine SSD im 4.0-Standard, wenn man dort den Speicherplatz erweitern möchte.

Der Steam-Deck-Konkurrent wiegt 608 g und wird mit Windows 11 ausgeliefert. Ob auch Linux auf dem Asus ROG Ally installiert werden kann, bleibt abzuwarten.

Seid ihr auch so neugierig auf diesen neuen Handheld-PC? Was haltet ihr vom Preis des Handhelds? Werdet ihr den Asus ROG Ally bei Media Markt vorbestellen oder wartet ihr noch ab? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.