Steam Deck-Konkurrent Asus ROG Ally wird wohl günstiger als gedacht und trotzdem kein Schnapper

Es wurde geleakt wie hoch der Preis für den Asus ROG Ally hierzulande ausfallen wird. (Bild: Asus)

Kaum ein Produkt in der Gaming-Branche wird so spannend erwartet, wie der neue Windows-Handheld von Asus. Am 11. Mai wird das taiwanische Unternehmen ein Launch-Event abhalten und sehr wahrscheinlich verkünden wann der Steam-Deck-Konkurrent erscheinen wird und wie viel er kosten soll.

Nachdem der US-Preis schon vor einigen Tagen von Bestbuy geleakt wurde, kommt nun einer, der uns erstmals nennt, wie viel der ROG Ally hierzulande kosten soll.

Teurer als Steam Deck und günstiger als Aya Neo 2S

In den USA, soll ersten Informationen zufolge der ROG Ally, in den beiden verschiedenen Ausführungen, 700 und 600 US-Dollar kosten.

Der renommierte Kollege Roland Quandt von Winfuture soll erfahren haben, dass der Windows-Handheld mit dem leistungsstärkeren AMD Z1 Extreme-Prozessor hierzulande 800 Euro kosten wird.

Sollte sich diese Info bewahrheiten, reiht sich der ROG Ally also »nur« 120 Euro über dem teuersten Steam Deck ein. Wie viel die günstigere Variante mit dem normalen AMD Z1-Prozessor kosten wird, ist bisher nicht bekannt, jedoch ist es wahrscheinlich, dass diese bei 700 Euro landen wird.

Damit würden beide ROG Ally-Konsolen mit der teuersten Variante des Steam Decks konkurrieren. Preislich setzt sich dieser gegenüber dem Ayaneo 2s durch, der auf denselben Prozessor setzt, aber über 1.000 Euro kosten wird.

Was hält unser Handheld-Gaming-Experte Sören vom Asus ROG Ally? Wie ist dieser im Vergleich zum Steam Deck? Das erfahrt ihr hier:

Ob dieser Leak handfest ist, erfahren wir wahrscheinlich am 11. Mai um 16 Uhr. Ihr könnt das Event hier live mitverfolgen:

Was haltet ihr von dem angepeilten Preis? Ist dieser zu hoch angesetzt? Zu niedrig? Oder doch genau richtig? Würdet ihr euch gegen einen Steam Deck und für den Asus ROG Ally entscheiden, sollten sich die Preise von 700 und 800 Euro bewahrheiten? Was spricht eurer Meinung nach für und was gegen den ROG Ally? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!