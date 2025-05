»Weltweit schnellster E-Sport-Monitor«: Asus stellt Monitor mit rekordverdächtiger Hertz-Zahl vor

Der Asus ROG Strix ACE XG248QSG wirft rekordverdächtige 610 Hertz auf den Monitormarkt. (Bildquelle: Asus)

Die Computex 2025 kommt allmählich in Fahrt: Offiziell findet die Tech-Messe in Taiwan zwar vom 20. bis zum 23. Mai statt, doch schon jetzt bringen sich die teilnehmenden Unternehmen und Aussteller in Stellung.

Einer davon ist Asus, der mit dem ROG Strix ACE XG248QSG einen rekordverdächtigen Monitor im Portfolio hat.

Denn der als »weltweit schnellster Monitor für E-Sport« beworbene Bildschirm wirft eine Bildwiederholrate von 610 Hertz ins Rennen – zehn Hertz mehr als der bisherige Spitzenreiter in Form des BenQ Zowie XL2586X sowie des MSI MPG 242R X60N, der zur CES 2025 gezeigt wurde.

Die Bildwiederholrate von 610 Hertz wird im eigenen »Overclocking«-Modus erreicht.

Standardmäßig verfügt der ROG Strix ACE XG248QSG über zwei weitere Modi mit 240 und 480 Hertz.

Ein Preis und ein Releasedatum zum Monitor hat Asus auf der Computex 2025 nicht bekannt gegeben. Laut der Webseite PRAD soll aber zumindest China erste Lieferungen Mitte des Jahres. Der Kostenpunkt: rund 967 Euro.

Anderweitig handelt es sich beim ROG Strix ACE XG248QSG um einen 24,1 Zoll großen Bildschirm mit »Super TN«-Panel mit Full-HD-Auflösung. Als Reaktionszeit soll 0,1 Millisekunde vorliegen; die Eingabeverzögerung beziffert Asus auf 0,8 Millisekunden.

Das TN-Panel schafft immerhin eine DCI-P3-Abdeckung von 90 Prozent - klassischerweise gilt TN (»Twisted Nematic«) in dieser Kategorie als schwächster Paneltyp unter den gängigen Monitoren.

Neben der Panelart kommt der ROG Strix ACE XG248QSG auf eine weitere Besonderheit: »ELMB 2« ist eine herstellereigene Lösung zur Reduzierung von Bewegungsunschärfe bei schnellen Bildinhalten.

ELMB (»Extreme Low Motion Blur«) deaktiviert die Hintergrundbeleuchtung zwischen den einzelnen Bildaktualisierungen, was den Vorteil der geringeren Bewegungsunschärfe hat, dafür aber auch die Helligkeit in Mitleidenschaft zieht.

Mit der zweiten Generation von ELMB soll dieser Punkt ausgebessert sein: Mithilfe der neuen Dual-Backlights verspricht Asus eine Helligkeitssteigerung um den Faktor 3.

Ob ELMB 2 auch in der Lage ist, synchron zu AMD FreeSync und G-Sync zu arbeiten, ist bisher nicht bekannt - in diesem Fall würde Asus den Monitor aber vermutlich eher mit »ELMB-Sync 2.0« bewerben.

Für sich stehend sind AMD FreeSync und Nvidia G-Sync mit an Bord. Bei der Konnektivität nennt Asus je einen HDMI-2.1- und einen DisplayPort-1.4-Anschluss.

Letztgenannter kann auf DSC (»Display Stream Compression«) zurückgreifen, was auch notwendig sein wird, um die maximale Datenrate von DP1.4 in Höhe von 25,92 Gbit/s nicht zu sprengen - 1.920 x 1.080 Pixel bei 610 Hertz benötigen unkomprimiert nämlich rund 44 Gbit/s.

Als weitere Verbesserungen beim ROG Strix ACE XG248QSG hat Asus zudem eine Verkleinerung des Standfußes um 30 Prozent gegenüber der bisherigen XG-Serie vorgenommen, womit der neue Monitor platzsparender ausfällt.

Zusätzlich dazu benennt der Hersteller die Möglichkeit der Höhenverstellung um bis zu 16 Zentimeter; daneben lässt sich der Bildschirm um 45 Grad in jede Richtung schwenken sowie von -5 bis +35 Grad neigen. Eine Pivot-Funktion fehlt allerdings.