Computex 2025: Die wichtigsten Tech- und Gaming-Aussteller, die ihr nicht verpassen solltet

Unzählige Aussteller und Tech-Giganten melden sich auch dieses Jahr wieder zur Computex 2025 in Taipeh, um ihre Innovationen vorzustellen.

Wir haben für euch die Hunderten Akteure auf der größten IT-Messe Asiens gesichtet und besonders relevante und vielversprechende herausgestellt.

Ein kleiner Spoiler: TÜV Nord ist auch dabei. Wir sind gespannt.

Auf diese Aussteller könnt ihr euch bei der Computex 2025 freuen:

Asus

Asus (Asus Technology INC.) ist bekannt für Gaming-Peripherie wie Tastaturen, Mäuse, Headsets, aber auch Controller und Tastaturen. Doch in den letzten Jahren machte Asus mit der Gaming-Untermarke ROG (Republic of Gamers) vor allem durch Handhelds auf sich aufmerksam:

Acer

Acer (Acer Incorporated) ist ein taiwanesisches Unternehmen, das 1976 gegründet wurde und sich zu einem weltweit führenden Hersteller von Computerhardware und Elektronik entwickelt hat.

Die Produktpalette umfasst Laptops, (Gaming-)Monitore, Projektoren und vieles mehr. Mit abgedeckt werden Produkte für Privatpersonen, aber auch für Firmen.

MSI

Für MSI (Micro-Star International Co., Ltd.) ist die Messe in Taiwan ein Heimspiel und wurde dort 1986 gegründet. Das Unternehmen agiert aber weltweit und hat sich auf Computerhardware, insbesondere für Gaming und Content Creation, spezialisiert.

MSI ist bekannt für Mainboards, Grafikkarten, Laptops, Monitore und PC-Komponenten. In der Ausstellerliste der Computex 2025 wird das Unternehmen mit industriellen Computern und KI-Servern vermerkt.

Nvidia

Als eines der führenden Unternehmen im Bereich Grafikprozessoren (GPUs) und künstlicher Intelligenz (KI), richten sich auf der Computex 2025 viele Augen auf Nvidia.

Nvidia-GPUs werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von Gaming und professioneller Visualisierung bis hin zu Rechenzentren und autonomen Fahrzeugen. Sie entwickeln aber auch Software und Plattformen für KI- und Datenwissenschaften.

Intel

Intel (Intel Corporation) hat viele Gründe, auf der Computex 2025 zu sein. 1968 in den USA gegründet, ist Intel ein international führender Technologiekonzern, der sich vor allem durch seine Mikroprozessoren einen Namen gemacht hat.

Neben CPUs stellt Intel auch andere PC-Komponenten wie Grafikprozessoren und Speicherlösungen her und treibt Innovationen in Bereichen wie künstliche Intelligenz und autonomes Fahren voran.

Thermaltake

Thermaltake ist bekannt für PC-Gehäuse, Kühllösungen und Netzteile, die oft auf Spieler zugeschnitten sind. Das Unternehmen bietet auch Gaming-Peripherie und hat sein Portfolio in den letzten Jahren um Lifestyle-Produkte wie Fahrradzubehör erweitert.

Im folgenden Video ist ein höhenverstellbarer Gaming-Tisch des Produzenten zu sehen:

0:53 Thermaltake stellt höhenverstellbare Schreibtische mit RGB-Beleuchtung vor

Zotac

Das 2006 in Hongkong gegründete Unternehmen Zotac (Zotac Technology Pte. Limited, Zotac Gaming, PCP Solutions) produziert PC-Hardware, mit Fokus auf Grafikkarten (GPUs) und Mini-PCs. GameStar-Tech-Leser kennen Zotac aber vermutlich vor allem über Linhs Artikel zu Zotac-Handhelds:

Be quiet!

Be quiet! (Listan GmbH) ist ein deutsches Unternehmen, das 2001 ins Leben gerufen wurde. Man verbindet den Hersteller mit hochwertigen und leisen PC-Komponenten, insbesondere Netzteile, Gehäuse und Lüfter.

Wie der Name bereits verrät, liegt der Fokus auf geringer Geräuschentwicklung. Dieses Jahr wurden außerdem erstmals Gaming-Tastaturen von Be quiet! veröffentlicht:

4:07 Light Mount und Dark Mount: Das sind die ersten Gaming-Tastaturen von be quiet!

Wooting

Wooting (Wooting Store B.V. Taiwan Branch.) ist Tastatur-Enthusiasten schon seit Jahren ein Begriff. Die Firma wurde von drei Spielern aus den Niederlanden gegründet und konnte schnell eine treue Fangemeinde aufbauen.

Wie ihr in folgendem Test nachlesen könnt, mag auch ich Wooting-Tastaturen, allerdings mit Abstrichen:

Mehr zum Thema Wooting 80HE im Test: Selten habe ich eine Gaming-Tastatur so schnell ins Herz geschlossen von Nele Wobker

Noch mehr wichtige Hersteller vor Ort

Gigabyte (Gigabyte Technology CO., LTD.): Server, Monitore

(Gigabyte Technology CO., LTD.): Server, Monitore Gateron (Huizhou Gateron Electronic Technology Co., Ltd.): Tastaturen und Schalter

(Huizhou Gateron Electronic Technology Co., Ltd.): Tastaturen und Schalter Sharkoon (Sharkoon Taiwan Co., Ltd.): PC-Gehäuse, Power Supply, Gaming-Peripherie)

(Sharkoon Taiwan Co., Ltd.): PC-Gehäuse, Power Supply, Gaming-Peripherie) Cherry (Greendich Enterprise Co.): Tastaturschalter und Peripherie

(Greendich Enterprise Co.): Tastaturschalter und Peripherie Akko (Shenzhen Yinchen Technology Co., Ltd.): Tastaturen, Controller, Joysticks, AI, Gaming-Mäuse, Gaming-Accessories, Tastenkappen, Lautsprecher, Headsets, Mikrofone

(Shenzhen Yinchen Technology Co., Ltd.): Tastaturen, Controller, Joysticks, AI, Gaming-Mäuse, Gaming-Accessories, Tastenkappen, Lautsprecher, Headsets, Mikrofone Endorfy (Cooling Sp. z o.o.): PC-Gehäuse, PC-Kühlung, Gaming-Accessories, Gaming-Peripherie

(Cooling Sp. z o.o.): PC-Gehäuse, PC-Kühlung, Gaming-Accessories, Gaming-Peripherie Cougar (Compucase Enterprise Co., Ltd.): Switching Power Supply, PC-Gehäuse

(Compucase Enterprise Co., Ltd.): Switching Power Supply, PC-Gehäuse Havit (Guangzhou Havit Technology Co., Ltd.): Projektoren, Head & Bluetooth Earphone, Bluetooth & Wi-Fi Wireless Speaker, Power Banks, Handheld Charger, Gaming-Peripherie

(Guangzhou Havit Technology Co., Ltd.): Projektoren, Head & Bluetooth Earphone, Bluetooth & Wi-Fi Wireless Speaker, Power Banks, Handheld Charger, Gaming-Peripherie KTC (Shenzhen KTC Commercial Display Technology Co., Ltd., KTC Commercial): Projectoren, LCD- Monitore, Gaming-Monitore

(Shenzhen KTC Commercial Display Technology Co., Ltd., KTC Commercial): Projectoren, LCD- Monitore, Gaming-Monitore Moza (Haneswa Technology Corporation): Lenkräder, Controller, Joysticks

(Haneswa Technology Corporation): Lenkräder, Controller, Joysticks Noblechairs (Pro Gamers Group): PC-Gehäuse, Computer Power Supply, PC-Kühlung, Tastaturen

(Pro Gamers Group): PC-Gehäuse, Computer Power Supply, PC-Kühlung, Tastaturen SanDisk (Jimpower Trading Limited): Kartenleser, Hard Disk Drive (HDD), Solid-State-Drive (SSD), Disk Enclosure, USB Flash Drive, Memory Card, DRAM, CPU/GPU/APU

(Jimpower Trading Limited): Kartenleser, Hard Disk Drive (HDD), Solid-State-Drive (SSD), Disk Enclosure, USB Flash Drive, Memory Card, DRAM, CPU/GPU/APU Carl Zeiss (Carl Zeiss CO., LTD.): Mikroskope, andere optische Instrumente

(Carl Zeiss CO., LTD.): Mikroskope, andere optische Instrumente Seagate (Seagate Technology LLC.): KI-Server, Datencenter (DC) / Cloud Service Provider (CSP)

(Seagate Technology LLC.): KI-Server, Datencenter (DC) / Cloud Service Provider (CSP) HDMI (HDMI Licensing Administrator, Inc.): Der Name ist Programm

(HDMI Licensing Administrator, Inc.): Der Name ist Programm CLS (百科大 CLS INDUSTRY INC.): PC-Peripherie

(百科大 CLS INDUSTRY INC.): PC-Peripherie TÜV Nord (TÜV Nord Co.,Ltd): Automobil- und Umweltthemen

1:17 Computex 2025: Der Trailer zur Tech-Messe in Taiwan

Dies ist nur eine wirklich kleine Auswahl. Auf der Computex 2025 sollen wieder weit über 1.000 Aussteller zusammenkommen. Die vollständige Ausstellerliste findet ihr auf der offiziellen Seite zur Messe.

Kollege Jakob Erckert wird für GameStar Tech live vor Ort in Taipeh sein und uns mit seinen Eindrücken auf dem Laufenden halten. Während die Messe vom 20. bis zum 23. Mai stattfindet, werden wir euch täglich berichten und unsere Highlights von der Veranstaltung mit euch teilen.

Jetzt seid ihr gefragt: Welche Aussteller fehlen eurer Meinung nach in dieser Liste? Auf welche davon seid ihr besonders gespannt? Denkt ihr, außer im Hinblick auf Grafikkarten wird sich viel tun oder interessiert ihr euch schlichtweg nicht für die Computex? Erzählt es uns in den Kommentaren.