Auf dem Eis Fahrrad fahren ist keine gute Idee? Mit diesen verrückten "Rädern" vielleicht schon

Sieht so das ideale Fahrrad für einen Bond-Bösewicht aus? (Bild-Quelle: The Q auf YouTube)

Wer im Netz nach verrückten Fahrrädern sucht, wird schnell auf Sergii Gordieiev stoßen. Der Tüftler mit der Leidenschaft für Zweiradmechanik sorgt mit seinen wahrlich ungewöhnlichen Zweirad-Erfindungen für Spannung und Schauwerte.

Belege für The Qs erfinderischen Geist sind: Das »Fahrrad mit viereckigen Rädern«, jenes »Fahrrad mit dreieckigen Rädern«, ein »Fahrrad ohne Räder« - aber auch ein »Fahrrad mit Kreissägen anstatt Räder«. Wie bitte? Ja, die vielleicht gruseligste Erfindung des Ukrainers sieht wie aus einem Horrorfilm aus. Oder so, als hätte Leatherface aus dem Klassiker The Texas Chainsaw Massacre von der Kettensäge zum Kreissägen-Velo umgesattelt.

Doch was steckt wirklich hinter dieser fantastischen Eigenkreation von der Werkbank unseres talentierten Tüftlers?

Wie funktioniert das »Fahrrad mit Kreissägen«?

Anstatt der sonst üblichen, gummierten Reifen ist das Horrorfilm-Rad von Sergii mit großen Kreissägen ausgerüstet.

Mobilität mit »Kreissägen« statt mit Rädern: In einfachen Worten ausgedrückt, hat The Q dort Kreissägeblätter montiert, wo eigentlich die altvertrauten Fahrrad-Räder sitzen.

Der Leitgedanke hinter dem Kreissägen-Fahrrad lautet: »Wie baue ich ein Fahrrad, dass auch auf einem zugefrorenen See funktioniert?«

Sicher, ihr könnt es mit einem besonders grobschlächtigen Reifenprofil probieren. Aber selbst die derbsten Reifen können es vermutlich nicht mit Kreissägen aufnehmen, oder?

Dabei war die Konstruktion aus dem Erfinderlabor von The Q keineswegs sofort ein Erfolg. Es gelang ihm zwar, ein Paar gigantischer Sägeblätter an den Fahrradnaben zu befestigen, aber die erste Testfahrt mit diesem »wahr gewordenen Albtraum von einem Fahrrad« verlief eher suboptimal.

Denn das Fahrrad hatte zu viel Bodenhaftung. Das Ergebnis: Die Sägeblätter schnitten sich zu tief ins Eis. Der Mann blieb also mit seinem Fahrrad auf dem zugefrorenen See stecken.

Doch The Q wäre nicht der Namensvetter von Desmond Llewelyn, hätte er sich diesem, nun ja, Schnitzer nicht sofort angenommen.

Die kreative Lösung von Sergii ist genauso einfach wie genial. Er schweißt kleine Leisten an die spitzen Ausläufer der Sägeblätter - was dann ein wenig nach kleinen Treppenstufen aussieht.

Aber bringen die kleinen, rechteckigen Metallstücke The Q wirklich weiter – und sein Fahrrad auf der Eisfläche voran?

Der Mann sattelt auf, rollt auf die Eisfläche, tritt in die Pedale und … das Fahrrad gleitet jetzt tatsächlich über die Eisfläche. Dank der Metallstücke schneiden die Sägeblätter weniger stark ins Eis. Dadurch bleibt das Radl auf der Eisfläche, ohne im Eis zu versinken.

Sägeblatt nachher Sägeblatt vorher

Aber seht selbst, wie The Q sich abstrampelt – zuerst beim Basteln, dann auf dem Sattel. Das Video wurde auf den Namen »Epic Cycling on Ice« getauft (zu Deutsch: Episches Radfahren auf Eis) und ist nachstehend verlinkt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was ist vom Sägeblätter-Fahrrad zu halten?

Auf Sicherheit bedacht, müssen wir von einem solchen Fahrrad in doppelter Hinsicht abraten. Erstmal ist es anzuraten sich eine Kettenhemd-artige Unterhose überzuziehen, wenn scharfkantige Sägeblätter direkt unter unterm Gemächt rotieren. Dann können zugefrorene Seen und Flüsse häufig lebensgefährlich sein, weil einbrechende Eisdecken leider nicht auszuschließen sind. Ganz zu schweigen von der Gefahrenquelle, auf der glatten Eisfläche auszurutschen, und mit der Gesichtsgarnitur im Sägeblatt zu landen.

Ihr seht: An der Alltagstauglichkeit dieser Zweiraderfindung darf gezweifelt werden. Unserer Bewunderung für den »Mann mit den vielleicht irrwitzigsten Fahrrädern Marke Eigenbau« tut das jedoch keinen Abbruch.

Zum Abschluss noch ein Hinweis zu einer nicht minder verrückten Fahrrad-Idee aus Deutschland.

Mit mittlerweile über 13 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten ist der YouTube-Kanal von The Q ein echter Renner. Könnt ihr die Faszination für die unkonventionellen Zweirad-Konstruktionen nachvollziehen, oder lassen euch erfinderische Leistungen kalt? Schreibt uns eure Meinung zu dieser Erfindung gerne in die Kommentare.