Reddit feiert eine ausgestorbene TV-Marke, weil sie »genauso gut wie OLED« sein soll – Kennt ihr sie?

Welches Fossil verbirgt sich hinter der Marke Elite?

Manchmal stoßen wir auf alte Schätze auf unseren Dachböden und in unseren Kellern. So erging es dem Heimkino-Fan happyjapanman, der eine überraschende Entdeckung machte.

Das ist passiert: Der Redditor musste seinen LG C3 OLED-TV ersetzen lassen; zu seinem Glück war noch Garantie darauf. Um nicht ohne Fernseher im Heimkino leben zu müssen, hat er kurzerhand die alte Kiste der Marke Elite seines Vaters aus dem Keller geholt und aufgestellt.

Was er nicht kommen sah: Die Bildqualität ist verdammt gut! Happyjapanman gibt an, dass sie gleichwertig mit der seines OLED-TVs sei.

Da er sich keinen Reim auf die Marke machen konnte, fragte er kurzerhand die Community in r/hometheater auf Reddit – und die wusste Bescheid.

Elite? wer von euch kennt die Marke noch? (Bild: happyjapanman/Reddit)

In den Kommentaren feiert man

Die ausgestorbene Marke ist schnell eruiert. Bei vielen Heimkino-Redditors kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: Elite ist die mittlerweile eingestellte TV-Marke von Pioneer.

Pioneer ist ein japanisches Elektronikunternehmen und hierzulande hauptsächlich aus dem Audiobereich bekannt. TVs stellen sie allerdings bereits seit vielen Jahren nicht mehr her.

Hier ein Produktbild eines Elite-Fernsehers von Pioneer. (Bild: Pioneer)

Um welches Modell es sich genau handelt, lässt sich anhand des Bildes von happyjapanman zwar nicht sagen, aber die Kommentatoren zeigen sich reihenweise euphorisch.

Das ist ein Pioneer. Die Elite Line war der beste 1080p-Fernseher, den man kaufen konnte. Das ist ein Plasma.

Das ist einer der besten Bildschirme, die je hergestellt wurden. Es ist ein Pioneer Elite Plasma-Bildschirm. Bis heute kann nichts mit den Schwarzwerten, dem Kontrast und der Reaktionsfähigkeit mithalten. Die absolut besten OLEDs von heute sind nicht so gut bei Bewegungsruckeln.

Sind das euphorische Kommentare oder zieht ein alter Plasma-TV mit OLED wirklich gleich auf?

So gut ist Plasma

Die ersten Plasma-TVs sind 1997 vom Band gerollt (übrigens von Philips und Pioneer), die letzten 2014.

Die Vor- und Nachteile eines Plasma-TVs:

Pro Sehr gute Schwarzwerte

Sehr gute Schwarzwerte Großer Betrachtungswinkel

Großer Betrachtungswinkel Schnelle Reaktionszeit Contra Begrenzte Helligkeit

Begrenzte Helligkeit Möglichkeit von Ein- bzw. Ausbrennen

Möglichkeit von Ein- bzw. Ausbrennen Begrenzte Lebensdauer des Panels

Begrenzte Lebensdauer des Panels Hoher Energieverbrauch

Darum werden seit zehn Jahren keine Plasma-TVs mehr produziert: OLED ist in fast jeder Hinsicht überlegen – außer bei einer Sache (zumindest augenscheinlich).

Bewegungsruckeln.

Genau genommen sind Plasma-Displays nicht besser beim Darstellen von Bewegungen. Durch ihre niedrigere Spitzenhelligkeit und Reaktionszeit wirkt es nur so, als sähen Bewegungen geschmeidiger aus.

So sieht es aus: Bei hochauflösenden, hellen OLED-TVs ruckeln sich bewegende Objekte oder feine Muster flackern, etwa ein gestreiftes Hemd in der Bewegung. Am ehesten lässt sich das mit dem Moiré-Effekt vergleichen.

Kurz gesagt: Es sieht irgendwie unangenehm aus.

So sieht der Moiré-Effekt aus. In Bewegung ist das noch unangenehmer zum Draufschauen. (Bild: Universität Passau)

Warum ist das so? Das liegt an der Pixel-Response-Time, die bei OLED quasi gen null geht. Dadurch, dass OLED-Bildschirm jeden einzelnen Pixel mit hoher Helligkeit darstellen kann und das auch tut, entsteht ein irritierendes Flackern.

Ein Plasma-TV hat eine höhere Reaktionszeit und durchschnittlich weniger Helligkeit, wodurch die Bewegungen dadurch geschmeidiger wirken.

Mehr zum Thema OLED vs. Plasma findet ihr in diesem Artikel:

Kann man einen Pioneer-Elite-Fernseher heute noch kaufen? Abgesehen von Ebay-Auktionen, kommt man kaum noch an ein solches Gerät heran.

Allerdings verkauft Pioneer auf seiner Webseite in den USA noch einen 60-Zoll-Modell PRO-150FD. Kostenpunkt: 7.500 US-Dollar (ca. 6.890 Euro).

Ob euch Full HD, vier HDMI-1.3-Slots und kein HDR so viel Geld wert sind, müsst ihr selbst wissen. OLED-TVs bekommt man heute schon im niedrigen vierstelligen Bereich, wie unsere Kaufberatung zeigt.

Was Reddit einmal mehr beweist: Die Plasma-Fans da draußen sind nicht zahlreich, aber laut. Wenn ihr Lust und Zeit habt, lest euch gerne durch die Kommentare, die fast ausnahmslos den Elite-TV von Pioneer feiern.

Habt ihr die Marke gekannt? Gehört ihr selbst zum Team Plasma? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.