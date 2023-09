Bastler bauen einen Bildschirm wie ihn noch wahrscheinlich noch nie gesehen habt - aus 96 Tastaturen

Auf diesem Screen wird zwar nicht gezockt, doch Doom könnte sicher darauf laufen. (Bild: Asus)

Ab und zu stößt man im Internet auf etwas, das einem das Tech-Herz höher schlagen lässt - einfach wegen einer coolen Bastelei. So ging es uns, als wir den neuesten Beitrag von Reddit-User DaCrazyKid gesehen haben.

Er hat auf der PAX West, einer amerikanischen Gaming-Messe, einen »Bildschirm« der etwas anderen Art ausgestellt. Es handelt sich dabei nicht um einen OLED- oder QLED-Screen, vielmehr geht es um einen »Bildschirm« aus Tastaturen.

96 Tastaturen = Riesiger Bildschirm

DaCrazyKid scheint ein Mitarbeiter von WhirlwindFX zu sein. Das Unternehmen, das hinter der RGB-Verwaltungssoftware SignalRGB steckt. Mit ihr soll es möglich sein, diverse RGB-Hardware und Peripherie zu synchronisieren.

Der Nutzer hat mit seinen Kollegen einen Bildschirm auf der PAX West aufgebaut, der aus 96 einzelnen RGB-Tastaturen besteht. Die Tastaturen wurden an einen einzigen Rechner angeschlossen.

Wie? Indem sie 14 USB-Hubs und 5 PCIe-USB-Erweiterungen an den Rechner angeschlossen haben. Anschließend haben sie die Tastaturen mit der hauseigenen RGB-Software miteinander verbunden und eine Funktion genutzt, die sich Screen Ambience nennt. So können 96 RGB-Peripherie-Geräte einen einzelnen Bildschirm bilden.

Um die Besucher an ihrem Stand der PAX West zu unterhalten, konnten sie Videos auf dem Bildschirm abspielen. Im Beitrag auf Reddit sieht man diverse Meme- und Musikvideos über die Tasten flimmern: Nyan Cat, Rick Astleys »Never Gonna Give You Up«, der Crab Rave und mehr:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Kann ich das auch?

Aber natürlich! Ihr müsst ja nicht gleich einen ganzen Bildschirm aus Tastaturen bauen - auch wenn das offensichtlich machbar ist.

Um eure RGB-Hardware zu verwalten beziehungsweise zu synchronisieren, ist die sinnvollste Methode ein Programm zu nutzen, das genau darauf ausgelegt ist.

Welche Möglichkeiten habe ich? Es gibt einige Software-Optionen, die es euch ermöglichen, eure bunten Lichter zu verwalten. Hier eine kleine Liste für euch:

All diese Programme können euch dabei helfen, euer Traum-Setup zu realisieren und sind kostenlos nutzbar. Wir wünschen viel Spaß beim Erleuchten eurer Hardware.

Falls noch mehr leuchten soll, als der PC und die Tastatur, dann schaut gerne bei Jans Artikel zu Smart Lights vorbei:

Ich dachte, ich brauche diesen Schnickschnack nicht - und jetzt will ich nicht mehr ohne: Die besten Smart Lights im Test

Habt ihr schon mal so einen verrückten Bildschirm gesehen? Bekommt ihr beim Anblick auch Lust etwas Ähnliches zu bauen? Was würdet ihr gerne mal in einen Bildschirm verwandeln? Vielleicht die Gaming-Mäuse der letzten Jahre vielleicht? Das dürfte wahrscheinlich eine noch größere Herausforderung werden. Schreibt es uns gerne in die Kommentare!