IMDb-Bewertung von 6,7 Sternen: Zu Halloween krönen Wissenschaftler die gruseligsten Horrorfilme

Dass Ari Aster in dieser Top-10-Liste mit seinem Hereditary vertreten ist, wundert mich weniger als gar nicht - vor allem nicht, seitdem ich Midsommar (komplett ohne Vorwarnung) im Kino gesehen habe. Einer der wenigen Filmen, bei denen ich die Hände vor die Augen geschlagen habe.



Persönlich bin ich zurückhaltend enttäuscht über die Abwesenheit des (dezent experimentellen Science-Fictioners) »Under the Skin« mit Starlett Johansson (Wortspiel beabsichtigt) in der Hauptrolle als männerfressender Alien.



Meine persönliche Halloween-Evergreen-Kiste geplündert, möchte ich euch drei humoristisch unterfütterte Filme respektive Fernsehfolgen empfehlen:



»Drag me to Hell« (Sam Raimis geistiger Nachfolger zu seinem Kultklassiker »Army of Darkness«), den sich selbst parodierenden »Gremlins 2: The New Batch« und die zum Kreischen lustige Episode »War of the Coprophages« von Akte X - die aber nichts für Kakerlaken-Phobiker ist.