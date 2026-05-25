Neu bei Netflix, Prime + Co.: Eine neue Marvel-Serie zeigt euch Spider-Man wie nie zuvor - mit Nicolas Cage als Star

Nicolas Cage schlüpft in die Rolle von Spider-Man - allerdings im New York der 30er-Jahre. Bildquelle: Amazon Prime Video

Ab dem 25. Mai gibt es einige spannende Streaming-Neuheiten bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV und Paramount Plus. Wir stellen euch die Highlights vor und klären, was es sonst noch an interessanten Neustarts bei Filmen und Serien gibt - außerdem kehren diese Woche (vom 25. bis zum 31. Mai 2026) noch zwei echte Action-Kracher zurück.

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Highlight der Woche: Spider-Noir bei Prime Video

2:19 Bald auf Prime: In Spider-Noir schwingt sich Nicolas Cage mit seinen Spinnennetzen durch das New York der 1930er-Jahre

Autoplay

Genre: Noir/Adventure/Superhelden | Release: am 27. Mai 2026 | Regisseur/Showrunner: Oren Uziel | Hauptdarsteller: Nicolas Cage (Ben Reilly), Lamorne Morris (Robbie Robertson), Li Jun Li (Cat Hardy)

Spider-Noir sieht ganz anders aus als andere Marvel-Produktionen und ist es auch. Denn statt ins moderne New York verschlägt es uns in die 30er-Jahre-Version der Metropole, wo Privatdetektiv Ben Reilly in einer düsteren Noir-Version einst zum Superhelden Die Spinne - Also Spider-Man - wurde.

Verkörpert wird der alternde Ermittler von niemand anderem als Nicolas Cage, der sich Monstern, Gangstern und schließlich auch seiner turbulenten Heldenvergangenheit stellen muss - alles im stimmungsvollen Schwarz-Weiß-Look. Erwartet hier also keinen locker scherzenden Tonfall wie in den Spidey-Kinofilmen, sondern eher einen Noir-Krimi mit Star-Besetzung. Wenn ihr lieber Farbe mögt, dann bietet Prime Video auch eine bunte Version für euch an.

Neben Nicolas Cage sind unter anderem auch Lamorne Morris als Robbie Robertson (Ein Journalist und Reillys bester Freund), sowie Li Jun Li als verruchte und geheimnisvolle Nachtclub-Sängerin Cat Hardy dabei. Die Serie basiert auf der Comic-Reihe Spider-Man Noir von Marvel.

Spider-Noir startet am Mittwoch, dem 27. Mai auf Amazon Prime Video.

Weitere spannende Streaming-Releases

Neu bei Netflix

Ab Montag, den 25. Mai: Bluelock Staffel 2 (Serie) - Mitreißender Fußball-Anime, bei dem sich angehende Talente in einem Battle-Royale-Trainingscamp behaupten müssen.

- Mitreißender Fußball-Anime, bei dem sich angehende Talente in einem Battle-Royale-Trainingscamp behaupten müssen. Ab Donnerstag, den 28. Mai: Achtsam Morden Staffel 2 (Serie) - Deutsche Krimi-Comedy-Serie mit düsterem Humor, die einen mordenden Spitzenanwalt auf der Suche nach Entspannung begleitet.

- Deutsche Krimi-Comedy-Serie mit düsterem Humor, die einen mordenden Spitzenanwalt auf der Suche nach Entspannung begleitet. Ab Donnerstag, den 28. Mai: The Four Seasons Staffel 2 (Serie) - Mischung aus Drama und Comedy, die drei Paaren durch sämtliche Jahreszeiten und den vierteljährlichen gemeinsamen Urlaub folgt. Eine Trennung bringt das etablierte Konzept aber ins Wanken.

Elena Schulz Persönlicher Bonus-Tipp (Ab Montag, den 25. Mai): My Dress-up Darling Staffel 1 & 2 (Serie) - Einer von Elenas liebsten Feelgood-Animes der letzten Jahre - eine chaotische High-School-Romanze rund um eine ambitionierte Cosplayerin und ihren schüchternen Verehrer, der leidenschaftlich gerne Kostüme näht.

Neu bei Amazon Prime Video

Ab Donnerstag, den 28. Mai: Top Gun & Top Gun Maverick (Filme) - Das Original von 1986 und die Fortsetzung von 2022 folgen Tom Cruise, der in die Rolle von Pete Maverick Mitchell schlüpft; dem besten Kampfpiloten, den die US Navy je gesehen hat.

1:51 Top Gun: Zum 40. Jubiläum des Originals kehren beide Filme in die IMAX-Kinos zurück

Neu bei Disney Plus

Ab Mittwoch, den 27. Mai: Abbott Elementary Staffel 5 Teil 2 (Serie) - Comedy-Serie rund um den chaotischen und fordernden Lehreralltag in einer amerikanischen Grundschule.

- Comedy-Serie rund um den chaotischen und fordernden Lehreralltag in einer amerikanischen Grundschule. Ab Mittwoch, den 27. Mai: American Dad Staffel 21 (Serie) - Die animierte Comedy-Serie von Seth MacFarlane (Family Guy) parodiert das Leben einer amerikanischen Durchschnittsfamilie.

- Die animierte Comedy-Serie von Seth MacFarlane (Family Guy) parodiert das Leben einer amerikanischen Durchschnittsfamilie. Ab Sonntag, den 31. Mai: Dragon Ball Super Staffel 1 (Serie) - Die offizielle Anime-Fortsetzung zum Klassiker Dragon Ball Z, die die Handlung von damals fortführt.

Neu bei Apple TV

Ab Freitag, den 29. Mai: Star City Staffel 1 (Serie) - Im Spin-Off zur erfolgreichen Sci-Fi-Serie For All Mankind folgen wir diesmal den Raumfahrtsambitionen der Sowjetunion und den Ereignissen im gleichnamigen Kosmonauten-Trainingszentrum.

- Im Spin-Off zur erfolgreichen Sci-Fi-Serie For All Mankind folgen wir diesmal den Raumfahrtsambitionen der Sowjetunion und den Ereignissen im gleichnamigen Kosmonauten-Trainingszentrum. Ab Freitag, den 29. Mai: Propeller One-Way Night Coach (Film) - Das Regiedebüt von John Travolta höchstpersönlich begleitet einen kleinen Jungen, der seine Begeisterung für Flugzeuge und das Fliegen an sich entdeckt, basierend auf Travoltas eigener Kindheit; der Hollywood-Star ist selbst nämlich leidenschaftlicher Pilot.

Neu bei Paramount Plus

Ab Donnerstag, den 28. Mai: The Running Man (Film) - Im dystopischen Sci-Fi-Thriller müssen die Teilnehmer einer futuristischen Spielshow vor trainierten Attentätern fliehen und überleben. Die Handlung basiert auf dem Roman Menschenjagd von Stephen King.

Ist für euch etwas bei einem der Streaming-Dienste dabei oder haben wir euer ganz persönliches Highlight gar nicht aufgeführt? Teilt gerne in den Kommentaren mit uns, worauf ihr euch momentan freut und was ihr gerade sonst so schaut. Die neuen Streaming-Highlights von uns gibt es dann wieder nächste Woche mit den kommenden Releases.