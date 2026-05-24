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Epic kündigt Unreal Engine 6 an – und zeigt direkt das erste Next-Gen-Spiel

Epic Games kündigt überraschend die Unreal Engine 6 an! Ein erstes Aushängeschild ist ebenfalls bekannt. Was euch beim großen Next-Gen-Upgrade erwartet, lest ihr hier.

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
24.05.2026 | 20:40 Uhr

Das offizielle Logo der Unreal Engine 6. Das offizielle Logo der Unreal Engine 6.

Wer am Wochenende das Rocket League Paris Major verfolgt hat, rechnete vermutlich mit spektakulären Toren und jubelnden E-Sport-Teams.

Womit aber so gut wie niemand gerechnet hat: Epic Games nutzte die Bühne, um quasi aus dem Nichts die Unreal Engine 6 anzukündigen.

Das brandneue, in leuchtendem Lila gehaltene Logo flimmerte plötzlich über die Leinwände und markierte den Beginn des nächsten großen Technik-Sprungs. Es gab sogar einige Sekunden Gameplay zu sehen - schaut hier den Trailer:

Video starten 1:19 Unreal Engine 6 enthüllt: Epic zeigt erste Bilder der Next-Gen-Grafik

Der Sprung in die nächste Generation

Eigentlich dachten wir ja alle, die Gaming-Industrie sei gerade erst in der Ära der fünften Unreal-Engine-Generation angekommen. Aktuelle Titel beeindrucken immer wieder mit Features wie Nanite und Lumen, aber gleichzeitig leiden UE5-Spiele oft immer noch an mieser Performance und anderen Problemen.

Doch Epic-CEO Tim Sweeney hatte in den vergangenen Monaten bereits subtil durchklingen lassen, dass man zielstrebig auf die »nächste Generation von Epic« hinarbeite. Jetzt haben wir einen ersten Hinweiss, dass dieser Übergang womöglich schneller in Fahrt kommt als gedacht.

Die Ankündigung kam nun in Form eines Teaser-Trailers, der dem Publikum vor Ort nicht nur eine grafisch massiv aufpolierte Version des Autoball-Klassikers präsentierte, sondern auch gleich das brandneue, in leuchtendem Lila gehaltene Logo der Unreal Engine 6 aus dem Hut zauberte.

Die Entwickler stellten dabei klar, dass alle gezeigten Szenen »captured real-time in game« waren – also in Echtzeit direkt aus dem Spiel stammten.

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Wann wir selbst in den Genuss der Unreal Engine 6 oder des frisch polierten Rocket League (das immer noch auf Unreal Engine 3 läuft) kommen, bleibt vorerst ein Geheimnis. Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht. Im Mai 2025 sprach Tim Sweeney noch von einer Wartezeit von zwei bis drei Jahren.

Was erhofft ihr euch von der neuen Technik? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

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