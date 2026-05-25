Neu bei Steam: Auf dieses Actionspiel seid ihr gerade heißer als auf alles andere

007 First Light ist euer heißester Steam-Release der Woche, aber auch Starminer dürfte für viele Strategie- und Aufbau-Fans spannend werden.

Diese Steam-Woche hat es in sich: Mit 007 First Light erscheint nicht nur ein ganz großer Name auf Valves Plattform, auch daneben warten einige richtig spannende Releases auf euch. Wie jeden Montag stellen wir euch die spannendsten Releases auf Steam vor.

Das Highlight der Woche: 007 First Light

13:29 Wenn das gesamte Spiel so gut ist, wird 007 First Light grandios!

Autoplay

Genre: Stealth-Action-Adventure | Entwickler: IO Interactive | Release: 27. Mai 2026 (Steam)

007 First Light erzählt eine neue Origin-Story rund um einen jungen James Bond, der sich seine Doppelnull erst verdienen muss. Statt geschniegelt durch Casino-Lounges zu gleiten, startet ihr als talentierter, aber noch ungeschliffener Rekrut im Trainingsprogramm des MI6.

Gerade spielerisch klingt das nach einem richtig starken Mix: IO Interactive verbindet ein cineastisches Third-Person-Abenteuer mit genau den Stealth- und Improvisationsmechaniken, für die das Studio seit Jahren mit Hitman bekannt ist.

007 First Light will nicht bloß ein weiterer geradliniger Cover-Shooter mit Bond-Anstrich sein. Stattdessen stehen Spycraft, Gadgets, verschiedene Lösungswege und Missionen auf dem ganzen Planeten im Vordergrund – also genau die Zutaten, aus denen im Idealfall ein fantastischer Agenten-Thriller entsteht.

Wenn ihr die Hitman-Reihe mochtet, aber Lust auf mehr Story, mehr Spektakel und ein klassischeres AAA-Abenteuer habt, dann gehört das Spiel auf eure Beobachtungsliste. Aber da dürfte es ohnehin schon bei vielen von euch stehen, denn in unserer Umfrage hat 007 First Light zuletzt ohnehin bei euch ganz weit oben gestanden.

Weitere spannende Steam-Releases der Woche

Montag, 25. Mai 2026

Paralives (Early Access): Die große Life-Sim-Hoffnung startet endlich auf Steam. Ihr baut wie in Die Sims und Inzoi eure Traumhäuser und begleitet eure Figuren durch Karriere, Beziehungen und Alltagsdramen in einer offenen Stadt.

8:42 Neues Gameplay aus Paralives zeigt, warum Die Sims sich 2026 warm anziehen sollte

Romestead (Early Access): Hier trifft römisches Setting auf Survival, Crafting und Zombie-Apokalypse. Allein oder im Koop mit bis zu acht Spielern errichtet ihr Siedlungen, sammelt Ressourcen, stellt die Gunst der Götter wieder her und könnt zwischendurch sogar gemütlich Landwirtschaft betreiben.

Teamfight Manager 2 (Early Access): Die Management-Sim rund um ein virtuelles Esports-Team geht in die zweite Runde. Ihr baut euren Kader auf, feilt an Drafts und Taktiken und führt eure Truppe zum Moba-Olymp.

Enter the Chronosphere (Early Access): Dieses Spiel mischt Roguelike-Shooter, Bullet Hell und rundenbasierte Taktik zu einem ziemlich eigenständigen Paket. Besonders stark ist der Kniff, dass sich die Welt nur mit euren Bewegungen weiterdreht.

Dienstag, 26. Mai 2026

World of Tanks: HEAT: Wargaming versucht sich hier an einem heldenbasierten Panzer-Actionspiel mit Free-to-Play-Modell. Statt reinem Blechschubsen wählt ihr Agenten mit eigenen Fähigkeiten, individualisiert euren Panzer und liefert euch schnellere, arcadigere Teamgefechte als im klassischen World of Tanks.

3:00 World of Tanks: Heat: Neuer Ableger zeigt mehr echte Spielszenen bei FYNG - und orientiert sich bei Overwatch

LumenTale: Memories of Trey: Wer Lust auf ein Monster-Collector-RPG hat, bekommt hier einen vielversprechenden Kandidaten. Euer Held reist durch eine farbenfrohe Fantasy-Welt, freundet sich mit den sogenannten Animon an und versucht dabei, seine verlorenen Erinnerungen zurückzuholen.

Stonemachia: Ein düsteres Action-Adventure mit Soulslike-Note, das euch als Schach-Bauernfigur in eine verheerte Welt schickt. Der besondere Twist: Euer Held kann sich in andere Schachfiguren verwandeln, was dem Kampfsystem und der Erkundung eine schön eigentümliche Note verpasst.

Birdwatching Notebook: Das ist der komplette Gegenentwurf zum üblichen Action-Lärm auf Steam. Ihr verwandelt euren Balkon in einen gemütlichen Beobachtungspunkt, lockt Vögel an, fotografiert sie und lasst das Ganze als niedlichen Desktop-Begleiter am Bildschirmrand mitlaufen.

Mittwoch, 27. Mai 2026

Starminer (Early Access): Starminer klingt wie ein gefährlich guter Zeitfresser für Freunde von Weltraum-Sandboxen. Ihr baut modulare Flotten und Stationen, schürft Asteroiden, optimiert Ressourcenströme und müsst eure Bergbau-Operation auch noch gegen außerirdische Bedrohungen absichern.

1:08 In Starminer errichtet ihr im Weltraum euer eigenes Bergbau-Imperium

Donnerstag, 28. Mai 2026

Cheap Car Repair: Diese Werkstatt-Sim schickt euch ins Polen der 90er Jahre und lässt euch als Autowerkstatt nach Einsparungen suchen, wo immer es nur geht. Das klingt nach einer guten Portion osteuropäischem Humor.

Mina the Hollower: Von den Shovel-Knight-Machern kommt ein düsteres Action-Adventure mit Pixelgrafik, Peitsche und Eingrab-Mechanik. Mina wühlt sich unter Gegnern und Hindernissen hindurch, sammelt Ausrüstung und stellt sich einer verfluchten Insel voller Monster und Bosse – für Retro-Fans dürfte das ein ganz heißer Kandidat sein.

1:47 Mina the Hollower - Trailer zum neuen Spiel der Shovel-Knight-Macher

Crashout Crew: Ein Koop-Chaos rund um Gabelstapler. Mit bis zu vier Spielern rast ihr durch ein absurd gefährliches Lagerhaus, driftet mit euren Fahrzeugen durch die Gegend und versucht, immer absurdere Lieferaufträge irgendwie zu erfüllen.

Scale the Depths: Ein kleines, aber clever klingendes Angelspiel mit sehr klarer Gameplay-Schleife: fischen, schuppen, verkaufen, aufrüsten, wiederholen. Das dürfte genau die Art von entspanntem Feierabendspiel sein, die euch nebenbei noch ein paar Geheimnisse unter der Wasseroberfläche entdecken lässt.

Freitag, 29. Mai 2026

Frontier Legends (Early Access): Zum Wochenausklang erscheint noch ein Open-World-Wildwest-Abenteuer mit Survival-, Crafting- und Multiplayer-Einschlag. Ihr baut eine eigene Siedlung auf, rekrutiert NPCs, zähmt Pferde und entscheidet selbst, ob ihr eher Gesetzeshüter, Händler oder Bandit sein wollt.

Path of Exile 2 - Return of the Ancients: Kein neues Spiel, aber weil wir in den Kommentaren oft gelesen haben, wie sehr ihr euch auf das Mega-Update freut, hier eine kurze Erinnerung: Am Freitag um 22 Uhr geht es los!

43:30 Neue Spiele im Mai - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Wie immer gilt: Viel Spaß beim Stöbern, Wishlisten und Ausprobieren. Schreibt uns gern in die Kommentare, welches Spiel für euch diese Woche ganz vorn liegt – Bond, Paralives oder doch einer der kleineren Geheimtipps?

Eine Übersicht aller wichtigen neuen Spiele des Monats könnt ihr euch ein letztes Mal oben im Video anschauen, bevor es kommende Woche dann mit dem Juni weitergeht.