Betriebssysteme - Windows 7 immer noch weiter verbreitet als Windows 10

Langsam, aber stetig nagt Windows 10 am Thron von Windows 7, auch wenn letzteres weiterhin den Löwenanteil der weltweit genutzten Betriebssysteme hält. Aktuellen Statistiken von NetMarketShare (via Betanews) zufolge erreicht Windows 10 im Juni 2018 einen neuen Höchststand und gleicht sich stärker an den Windows-7-Anteil an als je zuvor.

Während Windows 10 sich im Februar 2018 auf dem Höchststand von 34,62 Prozent befand, stieg der Anteil des Betriebssystems im Juni 2018 auf 35,71 Prozent. Windows 7 lag im Februar bei 41,69 Prozent, legte anschließend ein wenig zu und pendelte sich im Juni bei kaum veränderten 41,74 Prozent ein.

Der Abstand zwischen Windows 7 und Windows 10 reduziert sich also auf 6,03 Prozent. Der Zuwachs von Windows 10 geschah in den vergangenen Monaten auch auf Kosten von Windows 8.1 und Windows XP, die sich aktuell bei 4,95 beziehungsweise 4,08 Prozent befinden.

Insgesamt hält Windows im Juni 2018 einen Gesamtmarktanteil von 88,4 Prozent. Den Rest teilen MacOS mit 8,9 Prozent und Linux mit 2,24 Prozent weitgehend unter sich auf.