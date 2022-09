Anfang Juli wurden die ersten fünf Bilder des James Webb Weltraumteleskop veröffentlicht, die unter anderem den südlichen Ringnebel zeigten. Das ist ein planetarer Nebel am Südhimmel, der einen sterbenden Stern umgibt und circa 2.000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist.

Diese Bilder begeistern nicht nur Wissenschaftler. Auch auf Twitter, Instagram und anderen sozialen Netzwerken werden die Bilder zu tausenden geteilt. Wie zum Beispiel das neuste Bild des Teleskops:

Jetzt kommt zu den beeindruckenden visuellen Aufnahmen auch noch eine Möglichkeit hinzu, diese in Audioform zu genießen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Galaxien musikalisch interpretiert

Die NASA hat einen neuen Weg gefunden, wie sie uns die Bilder des JWST noch immersiver präsentieren kann. Verschiedene Wissenschaftler, Musiker und ein Mitglied der Gemeinschaft der Blinden und Sehbehinderten haben gemeinsam daran gearbeitet, dass man die Aufnahmen jetzt gleichzeitig sehen und hören kann.

Es geht dabei nicht um Geräusche, welche die Galaxien oder Sternennebel erzeugen, sondern darum, die Bilder mit einem zusätzlichen Sinn zu entdecken. Das soll vor allem Blinden oder Menschen mit beeinträchtigtem Sehvermögen helfen, die Bilder des JWST wahrzunehmen. Aber auch für Menschen ohne Sehbehinderung kann diese »Komposition der Sterne« sehr beeindruckend sein, besonders wenn man Kopfhörer aufhat, da der Klang von links nach rechts wandert. Hört und seht selbst:

Hier wurde ein Bild der kosmischen Klippen im Carinanebel einer Symphonie von Klängen zugeordnet. Dazu haben die am Projekt beteiligten Musiker den verschiedenen Anhaltspunkten im Bild Noten zugeteilt und diese in einem Klangteppich verwoben.

Der obere blaue Teil des Bildes wird durch Wind-ähnliche Geräusche dargestellt, während der orange untere Teil einen klareren, melodischeren Klang hat. Hellere Stellen sind lauter und die vertikale Position der Lichter bestimmt die Frequenz, beispielsweise klingt ein helles Licht am oberen Rand des Bildes laut und hoch, während ein schwaches Licht am unteren Rand, leise und tief klingt.

JWST stellt bisheriges Wissen in Frage

Das neue Weltraumteleskop der NASA übertrifft die Erwartungen der Wissenschaft und bringt viele Wissenschaftler jetzt schon zum Grübeln, wie die Washington Post berichtet.

Das JWST, dass sich erst seit acht Monaten in der Umlaufbahn der Erde befindet, sorgt dafür, dass so manches Wissen hinterfragt werden muss. Bisher war, zum Beispiel die Annahme, dass früh entstandene Galaxien, die sich in den ersten Milliarden Jahren nach dem Urknall gebildet haben, eher klein und deformiert sind, aber das Gegenteil ist der Fall, wie das JWST jetzt zeigt.

Als das Universum noch »jung« war, kurz nachdem die ersten Sterne sich entzünden haben, entstanden Galaxien, die deutlich heller, größer und strukturierter zu sein scheinen, als bisher angenommen. Diese massiven Galaxien werfen bei einigen Wissenschaftlern neue Fragen auf. Astronom Garth Illingworth von der Universität Californien, hat zur Neuentdeckung, zum Beispiel folgendes gesagt:

»Die Modelle sagen dies einfach nicht voraus. Wie macht man das so früh im Universum? Wie bildet man so schnell so viele Sterne?« Garth Illingworth

