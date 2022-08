Jupiter in all seiner Pracht: Neue Bilder des James-Webb-Teleskops sorgen für Begeisterung

Das James-Webb-Weltraumteleskop (kurz JWST) zeigt uns spektakuläre Aufnahmen aus unserem Universum. Die NASA hat nun neue und sehr sehenswerte Bilder des Jupiters veröffentlicht, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Was das JWST so besonders macht und viele spannende Hintergründe zu den Arbeiten damit erfahrt im ausführlichen Artikel Warum das neue Weltraumteleskop die Sicht auf die Menschheit grundlegend ändern könnte unseres All-Experten Alexander Köpf.

Eckdaten zum Jupiter: Der nach dem römischen Hauptgott Jupiter benannte Riese zählt zu den Gasplaneten. Die Entfernung zur Sonne beträgt ungefähr 778 Millionen Kilometer und er ist von dieser aus gesehen der fünfte Himmelskörper. Sein Durchmesser beträgt rund 143.000 Kilometer, was ihn zum größten Planeten unseres Sonnensystems macht. Zum Vergleich: Die Erde kommt nur auf rund 12.800 Kilometern. Der Jupiter ist damit knapp elfmal so groß wie unser Heimatplanet.

Noch besser als Worte können das Bilder erfassen. Ein passendes Video, findet ihr im folgenden Artikel. Neben den Größenverhältnissen besonders interessant daran: Wie unterschiedlich schnell sich die Himmelskörper drehen. Unbedingt anschauen!

Der Jupiter samt den Polarlichtern

Auf den neuen Bildern der NASA sind unter anderem die beiden Polarlichter des Gasriesen erstaunlich gut zu sehen, sowohl das des Nord- als auch das des Südpols. Diese Bilder sorgen aber nicht nur bei uns für Überraschung und Begeisterung - selbst die Wissenschaftler haben mit einer derartigen Qualität der Aufnahmen nicht gerechnet.

Imke de Pater ist Professorin an der University of California in Berkeley und hat die Beobachtungen zusammen mit Thierry Fouchet geleitet, einem Professor am Pariser Observatorium, so der Bericht der NASA. Zu den Aufnahmen sagte sie:

Um ehrlich zu sein, hatten wir nicht wirklich erwartet, dass es so gut wird. Es ist wirklich bemerkenswert, dass wir Details auf Jupiter zusammen mit seinen Ringen, winzigen Satelliten und sogar Galaxien auf einem Bild sehen können. Quelle: NASA

Großer Roter Fleck - der größte Wirbelsturm im Sonnensystem

Neben den beiden Polarlichtern und den Ringen, die den Jupiter umrunden wird noch ein weiteres bemerkenswertes Detail erkennbar, nämlich der Great Red Spot oder auf Deutsch: Großer Roter Fleck. Die Bilder zeigen den womöglich zwei Jahrhunderte alten Wirbelsturm mit einem Durchmesser von 16.000 Kilometern.

Diese Abmessungen machen ihm nicht nur zum gewaltigsten Sturm, der im Sonnensystem tobt, sondern sie übertreffen gleichzeitig auch die oben schon angesprochene Größe unserer Erde (12.800 Kilometer Durchmesser). Auch mit einer ungefähren Tiefe von 500 Kilometern verblüfft dieser Kreis im Jupiter.

Infrarotbilder wurden eingefärbt

Die Bilder des Riesenplaneten wurden in verschiedenen Farben eingefärbt, um die besonderen Merkmale deutlicher hervorzuheben. Laut der NASA wurden drei Filter verwendet: Rot, Gelbgrün und Cyan.

Viele der Aufnahmen aus dem Weltraumteleskop eignen sich nicht nur als einmalige Hingucker, sondern auch für Hintergrundbilder auf euren Monitoren. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Artikel.

Wie gefallen euch die Bilder des Jupiters? Erfreut ihr euch an derartigen Aufnahmen und wünscht euch mehr davon? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren!