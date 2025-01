400 Milliarden verloren - Bill Gates ist am »größten Fehler aller Zeiten« selbst schuld, sagt Android-Mitbegründer

Bill Gates hätte mit Microsoft gerne auch den Smartphone-Markt dominiert. (Bildquelle: dailytrust.com)

Bill Gates hat bereits 2019 ein Interview mit dem Eventbrite-CEO Julia Hartz geführt. Dort spricht er offen über die Vergangenheit, als Microsoft vor großen Entscheidungen stand – auch als er nach seinem größten Fehler gefragt wird (GameStar berichtete).

Dazu gibt es nun neue Äußerungen des Android-Mitbegründers Rich Miner. Aber der Reihe nach.

Bill Gates beklagt, dass Microsoft nicht den Android-Markt dominiert

Der Microsoft-CEO meint in dem Interview von vor über fünf Jahren, es gebe auf dem Feld der Nicht-Apple-Betriebssysteme nur einen Konkurrenten, der den Markt dominieren muss. Für Gates hätte Microsoft der natürliche Gewinner in dieser Position sein können, doch es kam anders:

In der Welt der Software, insbesondere für Plattformen, gibt es am Markt nur einen Sieger. Deshalb besteht der größte Fehler überhaupt in dem wie auch immer gearteten Missmanagement, das ich zu verantworten habe und das dafür gesorgt hat, dass Microsoft nicht das wurde, was Android ist.

Dieser Fehler sei sehr teuer gewesen. In Bezug auf den Android-Entwickler Google und seine eigene Firma Microsoft sagt Gates:

Es gibt genau Platz für ein einziges nicht-Apple-Betriebssystem, und was ist das wert? 400 Milliarden Dollar, die von Firma G zu Firma M hätten transferiert werden können.

Du trägst mehr Verantwortung als dir bewusst ist

Die Tatsache, dass die Seite unilad dieses Interview von 2019 wieder hervorgekramt hat, nimmt nun Rich Miner zum Anlass, sich zu der Causa zu äußern.

Miner war 2002 an der Entwicklung des ersten Handys von Windows beteiligt und gründete im Oktober 2003 gemeinsam mit Andy Rubin, Nick Sears und Chris White Android Inc., das später von Google gekauft wurde.

Auf Twitter widerspricht er jetzt Gates Vorstellung von Microsofts natürlicher Marktdominanz

Für Miner sei es in der Entwicklung von Android gerade ein besonderer Anreiz gewesen, Microsoft nicht die vollständige Kontrolle über den Smartphone-Markt zu überlassen. Er habe ein offeneres System gewollt.

Insofern unterstellt er Gates, dass Microsoft gerade die The-Winner-Takes-It-All -Mentalität ihres Gründers das viele Geld gekostet hätte.

Dabei stichelt er auch ordentlich gegen den Milliardär Gates:

Also, sorry, Bill, aber du trägst mehr Verantwortung für den Verlust der 400 Milliarden Dollar, als dir bewusst ist.

Gates sollte nicht viel Grund zum Klagen haben

Auch wenn Microsoft keine Marktdominanz auf dem Smartphone-Markt erreicht hat, gehört Microsoft laut Statista immer noch zu den drei wertvollsten Unternehmen der Welt.

Da, wo der Konzern den Smartphone-Boom der späten 2000er Jahre verpasst hat, ist er bei dem derzeitigen Hype wieder voll dabei: Schon früh hat Microsoft mit dem Copilot generative KI in seine wichtigen Anwendungen integriert.

Was denkt ihr darüber? Würde der Smartphone-Markt heute so anders aussehen, wenn Microsoft damals anders gehandelt hätte? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare!