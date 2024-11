»Wir werden alle mit KI-Agenten zusammenarbeiten«: Jensen Huang und Bill Gates sind sich darüber im Klaren, wie die Jobs der Zukunft aussehen werden

Bill Gates hat sich zur Zukunft von KI am Arbeitsplatz und im Leben allgemein geäußert. Quelle: Adobe Stock_Tippapatt

Künstliche Intelligenz hält in immer mehr Bereichen Einzug. Bereits im Juli betonte Bill Gates, dass sich die KI-Entwicklung an einem Wendepunkt befindet und jetzige Systeme an ihre Grenzen stoßen würden.

Jetzt haben Bill Gates und Nvidia-CEO Jensen Huang ihre Vision für zukünftige KI-Systeme ausführlich beschrieben.

Im Detail:

In Zukunft sollen spezialisierte KIs mit Arbeitern zusammenarbeiten.

Huang spricht von KI-Arbeitern, die Menschen bei der Arbeit unterstützen.

Neue Firmen werden sich auf die Leihe von KI-Arbeitern spezialisieren

KI-Arbeiter sollen das Arbeitsleben bereichern

In der Folge 89 des Podcasts No Priors hat Nvidia-CEO sich sowohl über Nvidia als auch über die zukünftige Rolle von KI am Arbeitsplatz geäußert.

Für Jensen Huang steht fest, dass es in Zukunft KI-Arbeiter in jedem Arbeitsbereich geben wird. Nicht jede Firma müsste dabei hauseigene KI-System entwickeln.

Spezialisierte Firmen würden KI-Systeme bereitstellen, die für hochspezifische Aufgaben trainiert worden sind.

Im Podcast Bg2 Pod führt Huang dies weiter aus. KI-Arbeiter sollen zukünftig in der Lage sein, mit anderen KI-Systemen zu kommunizieren.

Huang spricht auch die Befürchtungen von Firmen die SAAS-Produkte (Software as a Service) vertreiben, an. Sie, so Huang, würden auf einer Goldmine sitzen, da sie in der besten Position seien, KI-Arbeiter für ihre Kunden bereitzustellen.

Auch für Bill Gates sind spezialisierte KI-Systeme die Zukunft

Auch Bill Gates äußerte sich kürzlich zu der Zukunft von KI-Systemen. In der neuesten Folge des Possible-Podcasts beschreibt der Microsoft-Gründer seine Vision der nächsten drei bis fünf Jahre in Bezug auf KI.

KI-System sollen das alltägliche Leben auf der Arbeit aber auch zu Hause verbessern:

Wir werden alle einen Agenten haben, der uns hilft, Dinge zu erledigen. Liest alles, was Sie lesen [...] und Ihr Agent kann herausfinden, welche Teile davon wichtig sind.

Was haltet ihr von den Aussagen? Könnt ihr euch vorstellen, mit einem KI-Arbeiter Hand-in-Hand zu arbeiten? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.