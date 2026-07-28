Eine versteckte Android-Einstellung entscheidet über den besten Klang eurer Bluetooth-Kopfhörer – so findet ihr sie

Android holt unter Umständen nicht alles aus euren Bluetooth-Kopfhörern heraus.

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Jonas Herrmann
28.07.2026 | 14:30 Uhr | ca. 1 Minute Lesezeit
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Android holt nicht immer alles aus euren Kopfhörern heraus. (Bild: Sony, JBL und Beats) Android holt nicht immer alles aus euren Kopfhörern heraus. (Bild: Sony, JBL und Beats)

Bluetooth-Kopfhörer haben in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht und mittlerweile gibt es viele Modelle, die Sound auf absolutem Premium-Niveau bieten.

Ob ihr den aber auch bekommt, hängt nicht nur von den gewählten Kopfhörern ab. Eine extrem versteckte Einstellung kann bei Android dazu führen, dass ihr quasi dauerhaft mit angezogener Handbremse unterwegs seid.

Die wichtigste Einstellung ist gut versteckt

Worum geht's? Kabelgebundene und kabellose Kopfhörer unterscheiden sich offensichtlich durch die Art der Datenübertragung. Während die benötigten Daten bei einem Kabel einfach direkt übertragen werden können, ist das bei Bluetooth ein bisschen anders.

Hier macht es nämlich mitunter einen gewaltigen Unterschied, wie viele Daten gleichzeitig übertragen werden. Je größer der Datensatz, desto schneller leeren sich auch die Akkus des Kopfhörers und des Geräts, von dem die Daten übertragen werden.

Video starten 1:19 Ausgerechnet ein Tastatur-Hersteller löst das wohl größte Problem von Wireless-Headsets – und das auf die simpelste Art und Weise

Zudem sind große Übertragungen anfälliger für Störungen, etwa durch viele weitere Wireless-Verbindungen in öffentlichen Räumen oder der Bahn.

Aus diesem Grund gibt es unterschiedliche Bluetooth-Codecs, also gewissermaßen Formate, die festlegen, wie stark die Daten vor der Übertragung komprimiert werden. Je stärker die Daten komprimiert wurden, desto mehr Details gehen verloren.

Teure Kopfhörer unterstützen in der Regel Codecs, die weniger komprimierte, also insgesamt größere Datensätze erlauben. Android wählt diese allerdings in vielen Fällen nicht automatisch aus. Das Auswählen ist zudem tief in den Einstellungen versteckt.

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So müsst ihr vorgehen:

  • Verbindet eure Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher mit dem Handy
  • Scrollt in den Einstellungen ganz nach unten und tippt auf »Über das Telefon«
  • Tippt siebenmal hintereinander auf die »Build-Nummer«, um den Entwicklermodus zu aktivieren
  • Geht zurück in die Einstellungen und tippt auf »System«
  • Tippt auf »Entwickleroptionen«
  • Hier findet ihr die Option »HD-Audio«, die ihr aktivieren müsst
  • Nun könnt ihr auf »Codecs« tippen und aus den verfügbaren Optionen auswählen

Achtung: Die verfügbaren Codecs unterscheiden sich, je nachdem, welche Kopfhörer verbunden sind. Deshalb ist es wichtig, dass ihr die Headphones vorher verbindet und den Weg für jedes Kopfhörerpaar erneut geht.

Bluetooth-Kopfhörer: Eine Einstellung überprüfe ich auf meinem Handy immer – und das nicht nur, weil sie mir den bestmöglichen Sound garantiert

Die Chancen stehen gut, dass Android standardmäßig einen »schwächeren« Codec ausgewählt hat und eure Kopfhörer somit auf Sparflamme unterwegs waren. Die Codecs »AAC« und »SBC« gehören zum Standard, »LDAC« ist den beiden allerdings deutlich überlegen und sollte aktiviert werden, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Und jetzt viel Spaß beim Musikhören!

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