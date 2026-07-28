Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Eine Woche lang »Blackout« für PlayStation: Wütende Spieler fassen wegen Disc-Aus einen radikalen Plan

Mit einem einwöchigen Aufstand im August will die Community jetzt ein unüberhörbares Zeichen gegen Sony jüngste Firmenpolitik setzen.

Profilbild von Dennis Zirkler
Dennis Zirkler
28.07.2026 | 14:50 Uhr | ca. 2 Minuten Lesezeit
GameStar bei Google bevorzugen

Ende August sollen möglichst viele PlayStation-Konsolen für eine Woche ausgeschaltet bleiben. Ende August sollen möglichst viele PlayStation-Konsolen für eine Woche ausgeschaltet bleiben.

Ende August soll auf Millionen PlayStation-Konsolen weltweit für sieben Tage das Licht ausgehen. Was auf den ersten Blick nach einem geplanten Hackerangriff klingt, ist in Wahrheit ein von Spielern selbst organisierter Protest gegen Sony.

Der Auslöser für den Frust: Ab Januar 2028 wird es für die PlayStation keine neuen Spiele mehr auf Disc geben.

Video starten 1:03:29 PlayStation und Xbox werden nie wieder dasselbe sein

Das steckt hinter #PSBlackout

Hinter dem Aufruf zur Protestwoche steht die auf Spielekonservierung spezialisierte Initiative Does It Play?. Die Regeln für die Aktion unter dem Hashtag #PSBlackout, die vom 23. bis zum 30. August 2026 steigen soll, sind denkbar simpel:

  • Ihr loggt euch am 23. August ab 19:00 Uhr deutscher Zeit komplett aus dem PlayStation Network aus.
  • Ihr startet in den folgenden sieben Tagen kein einziges Online-Spiel auf Sonys Plattformen.
  • Ihr tätigt keinerlei Käufe im PlayStation Store – weder für Spiele noch für DLCs oder Abos wie PS Plus.
Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ziel der Aktion ist es, Sonys wichtigste Kennzahlen dort zu treffen, wo es dem Unternehmen wehtut: bei den täglichen Nutzerzahlen und den laufenden Store-Einnahmen. Eine begleitende Petition gegen das Ende der Plastikscheiben hat bereits über 345.000 Unterschriften gesammelt.

Mehr als nur das Disc-Aus

Das geplante Ende der physischen Discs ist für viele Beteiligte allerdings nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. In der Erklärung der Organisatoren liest sich die Liste der Vorwürfe wie eine Abrechnung mit den Entscheidungen der letzten Jahre.

Kritisiert werden unter anderem die Schließung bekannter Studios wie Bluepoint Games, die Fokussierung auf gescheiterte Live-Service-Projekte wie Concord, das Aus für die Weiterentwicklung von PS VR2 sowie stetige Preiserhöhungen.

Auch der Verlust gekaufter Film- und Serieninhalte aus den Nutzer-Bibliotheken wegen verfallener Lizenzen sorgt nach wie vor für Unmut. Dazu kommt der Wunsch nach längst verstaubten Marken wie SOCOM, Resistance, Sly Cooper oder Twisted Metal.

Beliebt auf GameStar.de
1
»Die deutsche Sprache hat unser Spiel kaputt gemacht« - Ein einzelnes Komma reichte, um ein Steam-Spiel in die Knie zu zwingen
von Dennis Zirkler
2
Weit über 19 neue Spaceballs-Filme bis 2148 – Die hundertprozentig ernst gemeinte Roadmap ist der perfekte Star-Wars- und Marvel-Seitenhieb
von Franziska Hammerschmidt
3
Harry Potter: Allein für das Quidditch-Spiel in der ersten Staffel der HBO-Serie wurde über sieben Stunden lang gedreht
von Dennis Zirkler

Hat der Boykott überhaupt eine Chance?

Bei weltweit über 120 Millionen aktiven PlayStation-Konten müsste der Aufstand gigantische Ausmaße annehmen, um in den Bilanzen überhaupt spürbar zu werden. Selbst ein Ausfall von einigen Hunderttausend Spielern macht in der Gesamtrechnung kaum ein Prozent aus.

Dazu kommt: Schon heute wird der Löwenanteil aller Spiele digital gekauft. Ob die Protestwoche am Ende mehr ist als ein symbolisches Zeichen aus der Community, wird sich Ende August zeigen.

Was haltet ihr von der Aktion? Werdet ihr eure Konsole Ende August für eine Woche ausgeschaltet lassen, oder haltet ihr den Protest für aussichtslos? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

zu den Kommentaren (5)
Kommentare(5)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Scrubs: Staffel 2 des Serien-Revivals hat für 2026 einen Release-Termin - doch für uns in Deutschland bleibt die wichtigste Frage offen

vor 14 Minuten

Scrubs: Staffel 2 des Serien-Revivals hat für 2026 einen Release-Termin - doch für uns in Deutschland bleibt die wichtigste Frage offen
Eine Woche lang »Blackout« für PlayStation: Wütende Spieler fassen wegen Disc-Aus einen radikalen Plan   5     1

vor einer Stunde

Eine Woche lang »Blackout« für PlayStation: Wütende Spieler fassen wegen Disc-Aus einen radikalen Plan
Eine versteckte Android-Einstellung entscheidet über den besten Klang eurer Bluetooth-Kopfhörer – so findet ihr sie

vor einer Stunde

Eine versteckte Android-Einstellung entscheidet über den besten Klang eurer Bluetooth-Kopfhörer – so findet ihr sie
Über einen der größten Steam-Hits 2026 nahmen Hacker die PCs nichtsahnender Spielern ein   1     1

vor 2 Stunden

Über einen der größten Steam-Hits 2026 nahmen Hacker die PCs nichtsahnender Spielern ein
mehr anzeigen