»Wir haben eine Million Ideen« – Star-Trek-Showrunner warten nur darauf, dass Paramount ihrer Spin-Off-Idee endlich grünes Licht gibt

Kirk (Paul Wesley) könnte seine eigene Serie bekommen, wenn Paramount es erlaubt. Bildquelle: Paramount

Im Star-Trek-Universum passiert – abgesehen vom Release von Strange New Worlds, Staffel 4 – aktuell nicht allzu viel. Neben SNW gibt es mit Starfleet Academy nur noch eine weitere fortlaufende Serie. Beide Projekte enden jedoch 2027 und bis jetzt ist nichts Neues angekündigt – bis auf einen Film, über den Fans so gut wie nichts wissen.

Dabei sitzen die SNW-Showrunner Akiva Goldsman und Henry Alonso Myers bereits auf einer Idee, die sich perfekt nach ihrer derzeitigen Serie umsetzen ließe. Bis jetzt warten die beiden aber immer noch auf eine positive Rückmeldung von Paramount.

»Wir sind unendlich hoffnungsvoll«

Year One soll an die Handlung der fünften und finalen Staffel von Strange New Worlds anknüpfen und die Fünf-Jahres-Mission von Captain Kirk und seiner Crew beleuchten. Doch offenbar ist Paramount bislang nicht bereit, die Serie offiziell in Auftrag zu geben.

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In einem Interview mit Screen Rant gibt Goldsman preis, dass er und sein Kollege Myers die Hoffnung jedoch noch längst nicht aufgegeben haben. Hinter den Kulissen fiebern wohl auch einige Stars und Produktionsmitarbeiter mit:

Ich glaube, ich kann im Namen von Henry und mir selbst sagen, dass wir unendlich hoffnungsvoll sind. Uns sind keine konkreten Pläne bekannt, [aber] wir alle sagen – und meinen es auch so –, dass wir bereit sind. Jeder im Strange-New-Worlds-Team würde sich riesig freuen, wieder mitzuspielen. Aber erst wenn man uns anruft, kehren wir in die Sandbox zurück.

Myers ergänzt, dass die beiden schon einen riesigen Haufen Ideen für das Spin-Off Year One haben. Auch er würde sich natürlich sehr freuen, wenn sie die Möglichkeit bekommen, diese auch auszuarbeiten und umzusetzen:

Nun, wir haben unzählige Ideen für die Serie, aber natürlich … Wir lieben Star Trek. Wir haben es geliebt, an der Serie zu arbeiten. Wir würden sehr gerne weiter daran arbeiten. Wie ich bereits gesagt habe: Es ist wie ein schickes Auto, mit dem wir eine Weile herumfahren durften. Wir haben es an die nächsten Leute weitergegeben. Wir würden gerne noch eine Runde drehen, wenn sie der Meinung sind, dass wir das tun sollten.

Die Weichen für Year One sind bereits gestellt

Der Großteil von Kirks Crew ist bereits ein Teil von Strange New Worlds. Am Ende von Staffel 5 sollen sogar noch Leonard McCoy (Thomas Jane) und Hikaru Sulu (Kai Murakami) auftauchen, die die letzten fehlenden Mitglieder der Kerntruppe der USS-Enterprise darstellen.

Im April 2026 wurde den Hoffnungen der Fans jedoch ein Dämpfer verpasst: Alle noch vorhandenen Sets von Strange New Worlds und Starfleet Academy wurden bereits abgerissen. Gerade die Einrichtung von SNW hätte ja noch für die mögliche neue Serie verwendet werden können.