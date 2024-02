Neuer Rekord: Eine Boeing 777 der China Airlines verzeichnet eine Geschwindigkeit von über 1.300 km/h, ohne dass jemand in Gefahr gerät

Eine Boeing 777 der Swiss Airlines. Hier abgelichtet kurz nach dem Start. (Bildquelle: Pixabay/b1-foto)

Der China Airlines Flug 5116 von Donnerstag, den 25. Januar dürfte wohl in die inoffiziellen Geschichtsbücher eingehen. Denn die Boeing 777-200LR der ostasiatischen Fluggesellschaft hat einen potenziellen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt und die Schallgeschwindigkeit überschritten, ohne die Schallmauer zu durchbrechen.

Die Höchstgeschwindigkeit betrug laut The Washington Post 826 Meilen pro Stunde (mph). Das sind umgerechnet 1.329,3 Kilometer pro Stunde (km/h). Der bisherige inoffizielle Rekord für Verkehrsmaschinen lag bei 825 mph beziehungsweise 1.327,7 km/h – das Überschallflugzeug Concorde ausgeklammert (und die DC-8, die bei einem Testflug ebenfalls die Schallmauer durchbrach).

Damit hat Flug 5116 sein Ziel Los Angeles (von Taipeh aus) um 58 Minuten früher erreicht, als berechnet war. Normalerweise ist eine Boeing 777-200LR auf 945 km/h ausgelegt (via Aerocorner).

Bei Geschwindigkeiten darüber hinaus ist die strukturelle Integrität nicht mehr gewährleistet. Das Durchbrechen der Schallmauer kann ein Flugzeug, das nicht darauf ausgelegt ist, stark beschädigen oder sogar zerstören. Trotzdem war auf dem Flug niemand in Gefahr.

Wie kam es zu dem Geschwindigkeitsrekord?

Eigentlich ist es keine große und vor allem auch keine neue Sache. Die Maschine der China Airlines hat sich lediglich eines natürlichen Phänomens bedient, was schon unzählige Flugzeuge respektive ihre Besatzungen vorher taten.

Die Rede ist vom sogenannten Jetstream, einem besonders starken Wind, der bandartig in einer Höhe von neun bis 14 Kilometern weht (via WetterOnline).

Der Jetstream (insgesamt gibt es vier Jetstreams) ist nur wenige Kilometer dick und einige Hundert Kilometer breit, transportiert Luft immer von West nach Ost, umrundet den ganzen Globus und kann dabei Geschwindigkeiten von über 400 km/h aufnehmen.

Piloten nutzen das seit jeher aus. Sie fliegen dann sozusagen mit Rückenwind und können daher die eigentliche Höchstgeschwindigkeit ihres Flugzeugs überschreiten.

Während Flug 5116 an besagtem Donnerstag unterwegs war, muss der Jetstream besonders stark gewesen sein, sodass die neue inoffizielle Rekordmarke erreicht wurde. Laut The Washington Post ist das Wetterphänomen El Niño für den starken Jetstream verantwortlich.

Warum wurde die Schallmauer nicht durchbrochen?

Obwohl die Maschine mit einer Geschwindigkeit über Grund höher als die Schallgeschwindigkeit unterwegs war, kam es nicht zum bekannten Überschallknall. Das liegt daran, dass das Flugzeug sich mit der umgebenden Luftmasse mitbewegt hat.

Aus Sicht der umgebenden Luft hat es die 945 km/h Höchstgeschwindigkeit nie überschritten. Das ist auch der Grund, warum niemand durch die Geschwindigkeit von 1329,3 km/h in Gefahr geriet.

Wissenswertes zur Schallgeschwindigkeit Die Schallgeschwindigkeit in trockener Luft von 20 Grad liegt bei 1.236 km/h. Ihr Wert ist nicht konstant und hängt von der Temperatur und in kleinerem Maße von der Luftfeuchtigkeit ab, weshalb man grob von 1.200 km/h spricht. Wie kommt es zum Überschallknall? Beim Fliegen wird der Schall als Druckwelle vor dem Flugzeug hergeschoben, sodass die Schallwellen zur sogenannten Schallmauer zusammengepresst werden. Überschreitet eine Maschine die 1.200 km/h, wird diese durchbrochen und der Knall erfolgt (via Bundeswehr).

Ihr könnt euch das in etwa so vorstellen: Das Flugzeug hat sich wie auf einem Fließband fortbewegt, wobei das Fließband in dem Fall der Luft entspricht. Die Geschwindigkeit des Fließbands und die des Flugzeugs addieren sich zur Gesamtgeschwindigkeit.

Die Druckwelle des Schalls bewegt sich ebenfalls mit der Luftmasse (dem Fließband) mit, weshalb Flug 5116 die Schallmauer nicht durchbrochen hat.

Was sagt ihr zu dem neuen inoffiziellen Rekord? Seid ihr schon einmal mit einem Flugzeug unterwegs gewesen, das ähnlich schnell war? Wie steht ihr generell zum Thema Fliegen? Seht ihr es aus umwelttechnischer Sicht vielleicht eher problematisch? Und interessieren euch solche Themen überhaupt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!