Path of Exile 2: Eine gewöhnliche Krabbe wurde aus Versehen zu einem der tödlichsten Gegner im Spiel

Überraschenderweise ist das hier nicht die besagte Killerkrabbe, sondern nur ein Cosmetic aus dem Ingame-Shop.

Wenn ihr in Path of Exile 2 sterbt, gibt es üblicherweise zwei Erklärungen: Entweder ihr habt einen Fehler gemacht – oder euer Build war einfach nicht gut genug. In diesem Fall trifft allerdings keins von beidem zu.

Wie die beiden Game Directors Jonathan Rogers und Mark Roberts von Grinding Gear Games jetzt in einem Interview mit dem bekannten PoE-Streamer Zizaran verraten haben, gehört eine ganz bestimmte Krabbe zu den tödlichsten Monstern des gesamten Spiels.

Das Vieh hat sogar den dritthöchsten Kill-Count aller Gegner in Path of Exile 2 – und das war so ganz sicher nicht geplant.

Was die Krabbe so gefährlich macht

Zizaran, der Path of Exile bevorzugt im Hardcore-Modus spielt (ein Tod = Charakter weg), verlor vor wenigen Tagen seinen Charakter in einem vollkommen unspektakulären Kampf. Ein normaler Trash Mob, nichts Besonderes – und plötzlich ist er tot. Der Streamer rätselte, ob er etwas falsch gemacht hatte.

Die Auflösung lieferten die Entwickler jetzt selbst: Das Team hatte sich den Tod vor dem Interview genauer angesehen und fand den Übeltäter – eine Krabbe mit einem ziemlich fiesen Bug.

Das Monster verfügt über eine Fähigkeit, bei der es eine Salve von Projektilen in die Luft schießt. Stirbt die Krabbe jedoch, während sie diesen Angriff ausführt, passiert der Fehler: Statt nach und nach einzuschlagen, landen sämtliche Projektile sofort und gleichzeitig – wie eine Schrotflintenladung aus nächster Nähe.

Co-Game-Director Mark Roberts gibt im Interview zu: Wer auf dem Monster steht, wenn es während dieser Fähigkeit stirbt, ist auf der Stelle tot.

Dass ausgerechnet diese Krabbe einen derart hohen Kill-Count anhäufen konnte, hat einen simplen Grund: Das Monster taucht häufig in den Remnant-Begegnungen der aktuellen Liga auf. Dort spawnt ein großer Pulk von Gegnern kreisförmig um euch herum – ihr steht also zwangsläufig oft direkt auf den Monstern, wenn sie sterben.

4:01 Path of Exile 2 bekommt endlich das Endgame, auf das Fans seit Monaten warten

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»Du wurdest definitiv verarscht«

Für Zizaran dürfte die Erklärung ein schwacher Trost gewesen sein. Auf seine Frage, ob er irgendetwas hätte anders machen können, antwortete Jonathan Rogers lachend, dass der Streamer in dieser Situation schlicht keine Chance gehabt habe – er sei eindeutig vom Spiel »verarscht« worden.

Rogers nutzte die Gelegenheit, um ein grundsätzliches Problem zu erklären: Laut Rogers stecken hinter manchen dieser tödlichen Anomalien schlicht Tippfehler. In einigen Fällen hat schlicht jemand eine Zahl in die falsche Spalte eingetragen.

Als weiteres Beispiel nannte er eine Spinne, die durch einen Fehler rund 100 Projektile innerhalb von 100 Millisekunden abfeuerte – macht zusammen etwa 200.000 Schaden, während die meisten Charaktere im Endgame ein paar Tausend Lebenspunkte haben.

Fix in Arbeit

Die gute Nachricht: Grinding Gear Games hat das Problem auf dem Schirm. Die Krabbe sei nur eine von vielen kleinen Baustellen, die das Team ausbügeln müsse, damit sich Tode in Path of Exile 2 fairer anfühlen, so Rogers. Gerade für Hardcore-Spieler, bei denen jeder Tod endgültig ist, dürfte das nicht schnell genug gehen.

Bis dahin gilt: Wenn ihr in der aktuellen Liga eine Krabbe seht – tut euch selbst einen Gefallen und macht erstmal einen Schritt zur Seite, bevor ihr sie umhaut.