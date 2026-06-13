Alles auf einmal oder Folge für Folge: Wie schaut ihr Serien am liebsten?

Egal ob Homelander oder Khaleesi: Bei Kalibern mit dieser Story-Wucht fällt das Warten auf die nächste Episode verdammt schwer. (Bild: Amazon/HBO)

Früher war die Sache simpel: Wer wissen wollte, wie die Geschichte auf dem Bildschirm weitergeht, musste sich brav eine ganze Woche gedulden, bis der Sender die nächste Folge ausstrahlte.

Dann kam Netflix und revolutionierte mit dem Konzept des Binge-Watchings unsere Abendgestaltung nachhaltig. Plötzlich landeten komplette Staffeln auf einen Schlag in den Mediatheken – und damit die Versuchung, bis tief in die Nacht vor dem Bildschirm zu kleben.

Doch mittlerweile dreht sich der Wind in der hart umkämpften Streaming-Landschaft spürbar wieder in die andere Richtung.

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Binge-Watching oder die Rückkehr zur Vorfreude?

Immer mehr große und teure Produktionen kehren zum klassischen Rhythmus zurück: Amazon Prime Video veröffentlichte die Staffeln vom gerade beendeten The Boys im Wochentakt, und auch Disney Plus lässt euch bei Serien wie The Mandalorian Woche für Woche zappeln. HBO feierte mit Blockbustern wie Game of Thrones und The Last of Us ohnehin massive Erfolge.

Für die einen ist dieses wöchentliche Warten reine Folter: Wer möchte schon nach einem fiesen Cliffhanger warten, wenn die Neugier eigentlich sofort befriedigt werden soll? Das erfordert Geduld und birgt zudem die ständige Gefahr, im Netz unliebsamen Spoilern in die Arme zu laufen.

Jedoch hat der gestückelte Rhythmus einen unbestreitbaren Vorteil: die Diskussionskultur. Bei Serien, die wöchentlich erscheinen, kocht das Internet am nächsten Tag förmlich über. Fantheorien werden geschmiedet, Memes geteilt und jede noch so kleine Szene im Detail analysiert. Das gemeinsame Serienerlebnis zieht sich über viele Wochen oder gar Jahre hinweg, wenn es genügend Staffeln gibt.

Wie schaut ihr am liebsten?

Genau aus diesem Grund möchten wir heute von euch wissen: Gehört ihr zur Fraktion der gnadenlosen Binge-Watcher, die notfalls sogar tapfer abwarten, bis eine Staffel endlich komplett erschienen ist? Oder schätzt ihr das Rätselraten und den intensiven Austausch mit anderen Fans, den ein wöchentlicher Release fast schon zwangsläufig mit sich bringt?

Vielleicht macht ihr eure Entscheidung aber auch komplett abhängig vom jeweiligen Genre. Eine Comedy-Serie funktioniert schließlich völlig anders als ein hochkomplexes Drama, bei dem jede einzelne Folge erst einmal in Ruhe sacken muss.

Stimmt jetzt in unserer Umfrage ab und teilt uns anschließend in den Kommentaren mit, warum ihr euch für eure Variante entschieden habt. Gibt es vielleicht eine spezielle Serie, bei der euch das Warten auf die nächste Episode regelrecht in den Wahnsinn getrieben hat? Wir freuen uns auf eure Erfahrungen und Meinungen im Kommentarbereich!