Katze löscht aus Versehen Server in US-Behörde, sorgt für 4 Stunden Ausfall - "Deswegen habe ich einen Hund"

Katzen lieben Tastaturen - eine wichtige Erkenntnis aus dem Homeoffice. (Foto von Trà My auf Unsplash)

Katzen. Seit Jahrtausenden leben sie an der Seite der Menschen und passen sich an unsere Lebensweise an. Diese Anpassung geht heutzutage sogar so weit, dass sie ihren eigenen Platz an (oder auf) unserem Arbeitsschreibtisch fordern.

Sie haben außerdem trickreiche Methoden gelernt, wie wir Menschen ihren Forderungen auch nachkommen - zum Beispiel, indem sie grazil auf unsere Tastaturen springen oder vor dem Monitor auf die täglichen Krauleinheiten bestehen. In Kansas City soll es deswegen zu einem Serverausfall gekommen sein.

Ärger bei Server-Wartung mit paw-sitivem Ausgang

Laut The Register kam es einem Insider zufolge im Veterans Affairs Medical Center in Kansas City, Missouri, zu einem vierpfotigen Zwischenfall. Eine Katze soll demnach für einen vierstündigen Serverausfall verantwortlich gewesen sein.

Während ein IT-Mitarbeiter eine Überprüfung von Konfigurationen eines Server-Clusters vornahm, soll das Tier wohl auf die Tastatur gesprungen sein.

Die Folge: Eine komplette Löschung des Servers.

Das will The Register aus einer nicht näher genannten Quelle, die an einem internen Mitarbeitergespräch teilgenommen haben soll, in Erfahrung gebracht haben.

Daraufhin soll Kurt DelBene, Leiter der IT-Abteilung, folgenden Satz gesagt haben:

This is why I have a dog Kurt DelBene Aussage einem Insider nach im TheRegister

Das sagt die Behörde zum Vorfall

Katzen - manchmal einfach unberechenbar. (Foto von Catherine Heath auf Unsplash)

Als The Register bei der Behörde nachhakte, wie es denn zu diesem Ausfall kommen konnte und ob eine Katze vielleicht ihre Pfoten im Spiel hatte, bekamen sie folgende Antwort:

Am 13. September 2023 trat im Kansas City VAMC [Veterans Affairs Medical Center] ein Problem mit der Bildübertragung in Vista auf, das auf ein versehentliches Löschen von Serverprofilen zurückzuführen war. Das Problem wurde schnell erkannt und das System innerhalb von vier Stunden wiederhergestellt. Es gab keine weiteren Probleme oder direkten Auswirkungen dieses Vorfalls auf die Veteranen. Department of Veteran Affairs gegenüber The Register

Hier sei angemerkt, dass sich Vista hierbei nicht auf die viel gescholtene Windows-Version, sondern auf Veterans Health Information System Technology Architecture Imaging system bezieht - kurz VistA .

Auf eine weitere, direkte Frage zur offiziellen Bestätigung der Katzen-Theorie wollte die Behörde nicht antworten. Es bleibt somit unklar, ob der Serverausfall wirklich durch einen haarigen Vierbeiner ausgelöst wurde. Ein Dementi sieht jedoch anders aus.

Lange tappte die Behörde wohl nicht im Dunkeln. Der Fehler konnte innerhalb von 4 Stunden behoben werden und hatte wohl keine Spätfolgen für Mensch und Tier.

Eines steht fest. Die Tiere sind für viele von uns Menschen Teil der Familie. Sie verbreiten gute Laune, sind eine seelische Stütze und lehren uns den Umgang mit Verantwortung – sowohl im Serverraum als auch im Alltag. Hunde oder Katzen? Oder ganz andere Tierarten? Was sind eure Lieblingstiere? Schreibt es gerne in die Kommentare.