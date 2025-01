CES 2025: Die Nvidia-Keynote in drei Minuten - das waren die Highlights

Die RTX 5090 ist die erwartungsgemäße Monster-GPU geworden - was hat Nvidia noch zur CES 2025 gezeigt?

Der Auftakt in die CES 2025 ist geschafft. Das GPU- und inzwischen auch KI-Unternehmen Nvidia hat die wohl wichtigste Technikmesse des Jahres feierlich mit einer eigenen Keynote eröffnet, die mit einer Laufzeit von rund zwei Stunden einiges an Highlights zu bieten hat.

Wenn ihr die Präsentation aufgrund der späten Uhrzeit um halb vier nachts deutscher Zeit verpasst habt, fassen wir im Folgenden die wichtigsten Informationen der Nvidia-Keynote zusammen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Neue Grafikkarten: RTX 5090, RTX 5080 und mehr

Das große Thema im Vorfeld der CES 2025 waren natürlich die kommenden Blackwell-Grafikkarten. Nvidia nahm die Keynote zum Anlass, um gleich vier neue GPUs zu präsentieren.

Die RTX 5090 dürfte die spannendste der neuen Modelle werden, immerhin handelt es sich hierbei um das neue Flaggschiff des Marktführers. Ebenso monströs wie die Grafikkarte wirkt auch der Preis: Satte 2.329 Euro veranschlagt Nvidia für die RTX 5090.

Nicht ganz so teuer, aber dafür auch nicht ganz so leistungsfähig sind die drei darunterliegenden Modelle, die Nvidia-CEO Jensen Huang zur CES 2025 mitbrachte. Zwei der GPUs machen dabei mit unterschiedlichen Überraschungen auf sich aufmerksam.

So liegt der Preispunkt der RTX 5080 bei 1.169 Euro, wie Nvidia auf der offiziellen Webseite erklärt. Bei der rund 650 Euro teuren RTX 5070 ist hingegen das Performanceversprechen eine Ansage: Die bisher kleinste Blackwell-GPU soll auf dem Niveau einer RTX 4090 liegen.

Neue Upscaling-Generation: DLSS 4 ist offiziell

Neue Nvidia-Grafikkarten bedeuten in der Regel auch eine neue Generation des Nvidia-Upscalings. Entsprechend hatte die Keynote zur CES 2025 auch DLSS 4 im Programm, das mithilfe von »Multi Frame Generation« einen bedeutenden Schritt in Richtung vollständiges KI-Rendering machen will.

Einen Haken hat DLSS 4 aber für Besitzer »alter« Nvidia-GPUs: Die neue Generation ist (erneut) exklusiv für die RTX-5000-Serie gedacht.

Alles zum neuen KI-Upscaling DLSS 4 angekündigt: Wenn ihr Nvidias neues Upscaling wollt, ist eine RTX 5000 Pflicht von Jusuf Hatic

Das war die Nvidia-Keynote der CES 2025 - was war euer Highlight der Vorstellung? Konnte euch die neue GPU-Generation rund um die RTX 5090 überzeugen oder bleibt ihr noch bei eurer jetzigen Grafikkarte? Ist DLSS 4 für euch ein Gamechanger oder vertraut ihr auf die bisherigen Lösungen? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!