ChatGPT gibt es jetzt offiziell als iPhone-App - doch nicht für alle

ChatGPT wird jetzt noch nützlicher, wenn ihr unterwegs seid. (Bild: Sutthiphong / Adobe Stock)

Habt ihr euch je gefragt, warum ihr keine ChatGPT-App im App- oder Playstore finden könnt? Das liegt daran, dass es bisher keine offizielle Mobile-App gab. Doch das hat sich jetzt geändert.

OpenAI hat nun offiziell eine App für iOS-Geräte veröffentlicht und stemmt sich damit gegen die Flut von Drittanbieter-Apps. Zuerst wurde die App nur in den USA veröffentlicht. Mittlerweile ist sie in elf weiteren Ländern erhältlich, darunter auch in Deutschland.

Zu den anderen Ländern gehören Albanien, Frankreich, Irland, Jamaika, Kroatien, Korea, Neuseeland, Nicaragua, Nigeria und das Vereinigte Königreich.

Was steckt in der App?

Die App ist minimalistisch und ähnelt in größten Teilen der Web-Version. (Bild: OpenAI)

Wie ihr euch sicher schon gedacht habt, unterscheidet sich die App kaum von der Desktop-Variante. Ihr könnt immer noch mehrere Chats starten und später darauf zugreifen. Das ist auch über mehrere Plattformen hinweg möglich.

Für ChatGPT Plus-Nutzer wird es auch die Möglichkeit geben, zwischen GPT-3.5 und GPT-4 zu wechseln.

Die einzige wirkliche Neuerung ist die integrierte Spracheingabe, die mit OpenAIs Flüster-Erkennung arbeitet. Damit könnt ihr Prompts mit eurer Stimme eingeben.

Gibt´s auch Nachteile?

Auch wenn sich Desktop- und Mobile-Version nicht sehr unterscheiden, gibt es doch einen kleinen Nachteil an der App. Manche Plugins sind nicht verfügbar. Zum Beispiel das für den Internetzugriff in Echtzeit.

ChatGPT-App für Android-Geräte?

OpenAI gibt Entwarnung für alle Android-Nutzer, die sich übergangen fühlen. Anscheinend wird auch an einer entsprechenden App für dieses Betriebssystem gearbeitet. Dazu heißt es im Beitrag von OpenAI gegenüber Android-Nutzern:

»Ihr seid die nächsten«

Die App zu ChatGPT hat vergleichsweise lange auf sich warten lassen. Freut ihr euch darüber, dass endlich eine offizielle App erschienen ist? Wartet ihr noch auf die Android-Version? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare!