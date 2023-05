ChatGPT wird dank Plugins noch mächtiger und sucht für euch im Internet - wenn ihr dafür zahlt

Noch in dieser Woche soll der beliebte und bekannte KI-Bot ChatGPT neue Funktionen erhalten, sofern ihr ein Plus-Abonnement des Dienstes für 20 US-Dollar abschließt.

Mit dem ChatGPT Plus-Abonnement kann der KI-Bot jetzt das Internet durchsuchen und somit auch Daten nach 2021 verarbeiten, außerdem stehen mehr als 70 Plug-ins für den Chatbot zur Verfügung.

Im passenden Twitter-Post von OpenAI gibt es bereits einen Screenshot zu sehen, der die neue Plugins-Option in den Beta-Features in den ChatGPT-Einstellungen zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Plugins von großen Diensten stehen zur Auswahl

Zu den Plugins gibt OpenAI folgende Informationen: Plugin-Entwickler, die von unserer Warteliste eingeladen wurden, können unsere Dokumentation verwenden, um ein Plugin für ChatGPT zu erstellen.

Erste Plugins für ChatGPT kommen unter anderem von Expedia und Slack. Ersteres könnte die KI-gestützte Suche nach einer geeigneten Reiseunterkunft erleichtern, letzteres eine Funktion zum Zusammenfassen längerer Nachrichten oder Chats bieten.

So aktiviert ihr die neuen Funktionen

Um die neuen Funktionen zu aktivieren, müsst ihr den Chatbot über das Internet aufrufen und laut OpenAI folgende Schritte ausführen:

Klickt auf Profil und Einstellungen

Wählt den Unterpunkt Beta-Funktionen

Aktiviere die Funktionen, die du testen möchtest

ChatGPT Plus ist seit Februar 2023 zum Preis von 20 US-Dollar pro Monat als Abo-Plan verfügbar. Als Vorteile des Abo-Dienstes nennt OpenAI den Zugang zu ChatGPT auch zu Stoßzeiten, schnellere Antwortzeiten und bevorzugten Zugriff auf neue Funktionen und Verbesserungen.

Was haltet ihr von den neuen ChatGPT-Plus-Features für 20 US-Dollar? Habt ihr schon lange darauf gewartet, dass der Chatbot auch im gesamten Internet nach aktuellen Informationen suchen kann? Und was haltet ihr von der umfangreichen Plugin-Auswahl? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit und verratet uns, ob ihr ChatGPT oder andere KI-Tools bereits häufig in eurem Alltag nutzt.