In China wurde eine selbstfahrende Roboter-Toilette vorgestellt, die auf Zuruf direkt zu euch kommt

Die neumodische Toilette ist vor allem für Menschen mit eingerschränkter Mobilität gedacht. (Bild: Yueban)

Das chinesische Unternehmen Yueban hat kürzlich auf einer Messe eine echte Weltneuheit präsentiert. Eine Toilette, die sich wie ein Staubsaugroboter durch das Haus bewegen kann und auf Zuruf oder Knopfdruck angefahren kommt.

Was erstmal kurios klingt, ergibt erstaunlich viel Sinn, wenn man weiß, dass sich Yueban auf Barrierefreiheitstechnologie spezialisiert hat.

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Autoplay

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Wie in einem Beispielvideo gezeigt wird, ist die selbstfahrende Toilette vor allem für Menschen gedacht, deren Mobilität aus unterschiedlichen Gründen eingeschränkt ist.

Das gilt etwa für ältere Menschen, aber auch für Patienten oder Personen, die sich nach einer Krankheit oder Verletzung in der Genesungsphase befinden. Der sonst so triviale Gang aufs stille Örtchen kann unter Umständen nämlich zur echten Herausforderung werden.

Die intelligente Toilette soll dieses Problem lösen.

Sie ist mit LiDAR- und Ultraschallsensoren ausgestattet und kann sich so, ganz ähnlich wie ein Staubsaugroboter, selbstständig bewegen und dabei Hindernissen ausweichen.

Per Sprachbefehl oder mithilfe einer Fernbedienung kann die Toilette dann »gerufen« werden und fährt dann etwa direkt ans Bett der jeweiligen Person. Sie ist zudem mit einigen Annehmlichkeiten ausgestattet:

Klappbare Griffe, die das Setzen und Aufstehen erleichtern sollen

Bidet- und Trocknungsfunktionen

Selbstreinigungszyklus mit UV-Licht

mechanisches Mahlsystem, das Verstopfungen verhindern soll

Wie funktioniert die Reinigung? Da die Toilette nicht direkt mit dem Abwassersystem verbunden ist, wurde ein geschlossener Tank integriert, der die Abfälle isoliert. Zur Entleerung gibt es zwei Möglichkeiten.

So gibt es eine Ladestation, die auch mit dem Abwassernetz des Hauses verbunden werden kann. Diese kann die Toilette dann automatisch reinigen und entleeren. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Abfälle über einen mechanischen Arm direkt in eine fest installierte Toilette zu pumpen.

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Der Preis: Umgerechnet soll die Toilette etwa 3.700 Euro kosten. Eine stolze Summe, die aber deutlich überschaubarer erscheint, wenn man an Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Pflegeheime denkt, wo eine solche Toilette etwa nachts etwa einer großen Menge an Personen gleichzeitig zur Verfügung stehen könnte.

Leider gibt es derzeit keine Informationen zu konkreten Preisen oder einer Veröffentlichung außerhalb Chinas.