Das hat (noch) Seltenheitswert: Neuer Shooter kommt mit Systemanforderungen, die über die Hälfte der Steam-Spieler nicht erfüllen

Cinder City setzt auf mindestens 32 GB Speicher, empfohlen wird aber noch mehr.

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Martin Brinkmann
02.07.2026 | 10:23 Uhr

Der Open-World-Shooter verlangt vor allem beim Speicher viel. (Bildquelle: Big Fire Games) Der Open-World-Shooter verlangt vor allem beim Speicher viel. (Bildquelle: Big Fire Games)

Das südkoreanische Entwickler-Team Big Fire Studios sorgt momentan für Aufregung in der Gaming-Community: Die Macher haben die offiziellen Systemanforderungen für ihren kommenden Open-World-Shooter Cinder City auf Steam veröffentlicht und setzen damit neue Maßstäbe.

Das Spiel, das im dystopischen Seoul der nahen Zukunft angesiedelt ist, bricht mit aktuellen PC-Standards und verlangt von PC-Spielern bereits für minimale Details 32 Gigabyte Arbeitsspeicher, während für das optimale Spielerlebnis sogar 64 Gigabyte empfohlen werden.

Video starten 17:22 Von Project LLL zu Cinder City: Wir spielen den neuen MMO-Taktik-Shooter und wehren uns in der Unreal Engine 5 gegen jede Menge Kanonenfutter

Extrem hohe RAM-Anforderungen

Die veröffentlichten Systemanforderungen sind vor allem beim Speicher sehr hoch, auch bereits mit Blick auf die minimale Konfiguration. Mit 32 GB RAM verlangt Cinder City mehr, als die meisten Spiele-PCs laut der Hardware-Umfrage von Valve auf Steam besitzen.

Empfohlen wird 64 Gigabyte Speicher. Auch hier schieben die Entwickler das Limit nach oben, sind aber nicht die Ersten, da Titel wie Escape From Tarkov ebenfalls auf diesen Wert setzen.

Die restlichen Anforderungen sind weit weniger anspruchsvoll. Los geht es ab einem Intel Core i5-10400 oder AMD Ryzen 5 3600, einer NVIDIA GeForce RTX 2060 mit 6 GB VRAM und 50 GB Festplatten-Platz.

Empfohlen wird mindestens ein Intel Core i7-12700 oder AMD Ryzen 7 7800X3D, und eine NVIDIA GeForce RTX 4060 mit 8 GB VRAM.

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Die genauen Daten im Detail

Stand Mai 2026 besitzen laut der Steam-Umfrage weniger als 44 Prozent der Steam-Spieler PCs mit 32 Gigabyte RAM oder mehr. Davon entfallen fast 37 Prozent auf genau 32 Gigabyte und damit auf das Minimum, das die Entwickler verlangen.

Mehr zum Thema: Wer auf The Division 3 wartet, sollte Cinder City im Blick behalten

Weniger als fünf Prozent aller Steam-Spieler besitzen PCs mit 64 GB Speicher oder mehr. Nur sie erreichen damit den Wert, den die Entwickler für die empfohlenen Einstellungen einfordern.

Die Systemanforderungen im Überblick:

KomponenteMindestanforderungen (Minimum)Empfohlene Konfiguration (Recommended)
BetriebssystemWindows® 10 / 11 (64-Bit erforderlich)Windows® 10 / 11 (64-Bit erforderlich)
Prozessor (CPU)Intel Core i5-10400 oder AMD Ryzen 5 3600Intel Core i7-12700 oder AMD Ryzen 7 7800X3D
Arbeitsspeicher32 GB RAM64 GB RAM
Grafikkarte (GPU)NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 GB VRAM)NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB VRAM)
DirectXVersion 12Version 12
Speicherplatz50 GB verfügbarer Speicherplatz50 GB verfügbarer Speicherplatz
NetzwerkBreitband-InternetverbindungBreitband-Internetverbindung
SoundkarteDirectX-kompatible Soundkarte / Onboard-ChipsatzDirectX-kompatible Soundkarte / Onboard-Chipsatz
ZusatzhinweisErfordert 64-Bit-Prozessor und -BetriebssystemErfordert 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem

Noch gibt es kein Datum, wann das Spiel herauskommen soll. Wie viel schlechter der Titel mit 16 GB RAM (oder noch weniger) läuft, bleibt indes abzuwarten.

Nun ist eure Meinung gefragt. Schafft euer Gaming-PC die minimalen oder sogar die empfohlenen Werte oder müsstet ihr nachrüsten? Schreibt uns dazu gerne unten einen Kommentar.

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