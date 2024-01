Galaxy S24: Das wohl beste Feature kommt nicht nur für Samsung

Auf dem gestrigen Unpacked-Event hat Samsung die neuen Galaxy-S24-Smartphones vorgestellt, die allesamt als »KI-Phones« vermarktet werden.

Grundlegend meint der Hersteller damit eine Fülle an KI-basierten Funktionen, mit denen eine verbesserte Nutzererfahrung geboten werden soll.

Unter diesen Features befindet sich auch das neue »Circle to Search«, welches in Kooperation mit Suchmaschinenriese Google entstanden ist. In einem Blogeintrag erklärt das Unternehmen, dass man hiermit »eine völlig neue Möglichkeit entwickelt, wie ihr suchen könnt, und zwar so, wie es für euch am natürlichsten ist«.

Hierfür müssen Nutzer den Homescreen-Button gedrückt halten, was wiederum gewissermaßen ein Overlay auf dem jeweiligen Bildschirm öffnet. Auf diesem lässt sich per Finger (oder wahrscheinlich auch per Eingabestift) ein Kreis um das jeweilige Objekt zeichnen, nach dem gesucht werden soll.

Das eingekreiste Objekt wird anschließend in einer Miniaturansicht gezeigt, welche zunächst anfängliche und als am relevantesten betrachtete Informationen ausgibt. Anschließend können Nutzer die Suche mit weiteren Angaben füttern, um zu spezifischeren Ergebnissen zu kommen.

Wie das Ganze im Idealfall aussieht, zeigt Samsung in einem kurzen Clip:

Natürlich wird die Funktion der Google-Suche auch auf die aktuelle Generation an Pixel-Smartphones ausgeweitet. Sowohl das Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro werden zeitnah in den USA mit »Circle to Search« ausgestattet.

In Deutschland geht die neue Google-Suche hingegen pünktlich zum Release der Galaxy-S24-Serie an den Start. Ab dem 31. Januar können neuen Samsung-Smartphones ebenso wie das Pixel 8 (Pro) mit Circle to Search suchen, wie Google erklärt.

Dabei soll es allerdings nicht bleiben; die Exklusivität der Funktion soll nicht lange anhalten. Im Laufe des Jahres werden weitere, »ausgewählte Premium-Smartphones« mit Circle to Search ausgestattet.

Wahrscheinlich dürften hiermit die aktuellen Samsung-Foldables sowie einzelne Flaggschiff-Handys weiterer Hersteller gemeint sein. Damit wird aber auch zeitgleich unwahrscheinlich, dass Circle to Search es auch auf iPhones schafft.

Auch die Privatsphäre soll geschützt bleiben, verspricht Google zumindest. So soll Circle to Search ausschließlich die tatsächlich eingekreisten Objekte in die Suche einspeisen und alles drumherum ignorieren.

Jusuf Hatic Das meint der Experte: Warum ich in der Überschrift vom »besten Feature« schreibe? Weil Circle to Search das Potenzial hat, tatsächlich eine alltags- und vor allem massentaugliche Implementierung von Künstlicher Intelligenz zu sein, sobald sie auf weiteren Smartphones zur Verfügung steht.



Der Grund hierfür ist recht einfach: Endlich benötige ich keine externe App oder gar ein kostenpflichtiges Abo, um einen Nutzen aus einem KI-Feature zu ziehen. Stattdessen funktioniert Circle to Search als Overlay wohl mit jeder App, die ich auf dem Smartphone habe.



Dadurch werden auch die Anwendungsszenarien unzählbar vielfältig; ob das nun beim endlosen Scrollen durch Reddit, beim Stöbern durch YouTube sein wird oder sonst etwas ist, finde ich dann selbst heraus. So simpel und intuitiv, wie die neue Suche funktioniert, dürfte die sie also tatsächlich die erste KI-Neuerung sein, die sich bei mir auf Dauer im Alltag festsetzen wird.



Schön wäre es aber, wenn nicht nur »Premium-Smartphones« inbegriffen wären. Außerdem finde ich schade, wenn auch aus Google-Sicht nachvollziehbar, dass Apple-Nutzer zumindest vorerst auf Circle to Search verzichten müssen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden - schließlich haben es USB-C, Sideloading & Co. auch erst mit Verzögerung auf iPhones geschafft ...

Mit Circle to Search gibt es eine neue, interessante Art zu suchen - werdet ihr das KI-Feature nutzen? Welche Szenarien zur Anwendung kommen euch in den Sinn? Sollte Google die Funktion gleich für alle Smartphones öffnen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!